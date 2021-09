Op deze datum zien we de Apple Watch Series 7 mogelijk verschijnen

Waar de laatste maanden vooral gesproken werd over de iPhone 13, die deze maand het daglicht zal zien, lijkt nu ook de Apple Watch Series 7 de show te stelen. In de wandelgangen wordt de nieuwe smartwatch uitvoerig besproken.

Zo weten we niet alleen wat er nieuw zal zijn ten opzichte van het vorige model, maar weten we ook wanneer we de Series 7 eventueel kunnen verwachten. Het lijkt erop dat we niet heel lang meer hoeven te wachten.

‘Apple Watch Series 7 verschijnt op deze datum’

We moeten naar alle waarschijnlijkheid nog een weekje geduld hebben voor we de nieuwe iPhone 13 te zien krijgen. Iets dat volgens Mark Gurman, journalist van Bloomberg, ook zeker geldt voor de Apple Watch Series 7. De nieuwe smartwatch zal volgens hem tijdens hetzelfde evenement onthuld worden. Dat evenement vindt waarschijnlijk volgende week dinsdag, op 14 september plaats.

Kijken we naar het verleden en de geruchten van de afgelopen tijd, dan had het ook goed gekund dat Apple de nieuwe producten op 7 september aan zou kondigen. Maar gezien er tot op heden nog geen uitnodigingen zijn verzonden, die normaal gesproken een week van te voren verschijnen, is de kans groot dat we nog iets meer dan een week moeten wachten.

Wat heeft het nieuwe model te bieden?

De nieuwe Apple Watch Series 7 zal qua functionaliteiten niet heel veel nieuws bieden. Zo is voornamelijk het ontwerp van de iconische smartwatch aangepakt, waardoor hij beter bij de iPad Pro en iPhone 12/13-serie zal passen. Daarnaast is ervoor gekozen om de nieuwe smartwatch ook iets groter te maken. Al vraag ik me af hoeveel mensen het verschil van 1 mm (van 44mm naar 45mm) zullen zien.

De Series 7 zal voorzien worden van een iets betere accuduur, maar ziet er dus voornamelijk nieuwer uit. Zo hebben de mensen van TechRadar alvast een goede eerste indruk gegeven. Benieuwd naar de beelden? Check dan het artikel boven deze alinea!