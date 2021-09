Apple Watch Series 7: concept geeft goede indruk van nieuw ontwerp

De Apple Watch Series 7 wordt niet alleen groter (1 hele mm woohoo), maar komt er ook anders uit te zien. Net als bij de iPhone 12 en de iPad Pro zal het ontwerp een stuk rechthoekiger zijn. Klinkt op papier erg tof, maar hoe ziet dat er nu eigenlijk uit?

Apple gaat dat antwoord je binnenkort waarschijnlijk geven, maar tot die tijd blijft het bij fantaseren. Al zorgt dit concept ervoor dat we, net als bij de iPhone 13, al een heel aardig beeld krijgen.

Apple Watch Series 7 concept

Het concept waar we het vandaag over hebben is afkomstig van PhoneArena. Voor dit ontwerp is er rekening gehouden met het meest recente gerucht over de Apple Watch Series 7. Dat gerucht laat weten dat de nieuwe smartwatch een zelfde ontwerp krijgt als de iPhone 12. Simpel gezegd betekent dat dus een vierkant ontwerp met platte kanten.

Het is de eerste keer in de historie dat de smartwatch van Apple er heel anders uit gaat zien. Het is wat dat betreft ook echt de vraag of de Apple Watch Series 7 daadwerkelijk zo rigoureus aangepakt wordt. Het concept, dat je hieronder kunt bekijken, laat overigens zien dat een dergelijke beslissing niet persé verkeerd uit hoeft te pakken.

Xiaomi-kloon nageaapt

Mocht de Series 7 overigens voorzien worden van een dergelijk ontwerp, dan zorgt dit best wel voor enige hilariteit. Het is namelijk zo dat Xiaomi, twee jaar geleden, de Mi Watch onthulde. Het Chinese bedrijf bracht hiermee een Apple Watch-kloon op de markt, die qua ontwerp één afwijkend element had. De smartwatch was niet rond, maar vierkant.

Als we vervolgens naar de renders van PhoneArena kijken, dan lijkt de nieuwe Apple Watch Series 7 toch verdomd veel op de Apple Watch-kloon van Xiaomi. Mocht dit dus het echte ontwerp zijn, dan is de cirkel op prachtige wijze weer rond.