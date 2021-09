Apple Watch Series 7: 5 dingen die je moet weten over de nieuwe smartwatch

De mensen van Apple hebben tijdens het California Streaming evenement de nieuwe Apple Watch Series 7 aangekondigd. De komst van het nieuwe model werd al enige tijd benoemd in de wandelgangen, maar is vandaag dus officieel bekendgemaakt.

Om je een goed beeld te geven van wat deze nieuwe smartwatch je precies te bieden heeft, zetten we vijf dingen op een rij die je wat ons betreft moet weten.

Apple Watch Series 7: 5 dingen die je moet weten

#1 20 Procent meer scherm

De Apple Watch Series 7 maakt effectiever gebruik van het scherm. Er wordt gesproken over een scherm dat 20 procent groter is. Althans, meer wordt gebruikt. Op die manier zijn de bezels van het apparaat zeer dun geworden. Het grotere voordeel daarvan is dat wanneer je berichten krijgt, je meer tekst ziet en op die manier dus gelijk het volledige bericht kan lezen zonder te scrollen. En met WatchOS 8 krijg je dan ook grotere buttons om op te drukken.

#2 Antwoord direct met het nieuwe keyboard

Mocht je een bericht krijgen op je Apple Watch Series 7 en heb je geen zin om je iPhone er bij te pakken, dan kun je nu makkelijker vanaf je Watch antwoorden. Er komt een volledig toetsenbord om je bericht in te toetsen. Die maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid om via swipes je bericht in te voeren.

#3 Hij laadt sneller op

De batterij van de Apple Watch Series 7 zou volgens Apple eenzelfde batterijduur hebben. Het zou de hele dag mee moeten gaan, wat neerkomt op zo’n 18 uur. Mocht hij toch opgaan, dan kun je hem sneller opladen. Met een nieuwe USB-C fast charging kabel laad je het geheel zo’n 30 procent sneller op. Dus vlak voor je workout kun je hem nog even snel opladen en kun je daarna losgaan.

#4 5 Kleuren

De Apple Watch Series 7 wordt in vijf kleuren uitgebracht. Als je niet veel te veel gekkigheid wil, dan ga je voor de zwarte versie. Maar verder heb je nog wat wildere kleren zoals blauw, Project RED, olijfgroen of aluminium. De Watch werkt met alle bestaande bandjes en met de nieuwe Watch komen er ook weer een aantal nieuwe bandjes bij.

#5 Dit is hoeveel de Apple Watch Series 7 gaat kosten

Tot slot wil je natuurlijk weten hoeveel de Series 7 gaat kosten. In de Verenigde Staten gaat het instapmodel 399 dollar kosten. Hij moet deze herfst uitkomen. Daarnaast blijven de Watch Series 3 en de Watch SE ook gewoon in het assortiment.