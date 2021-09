Apple Watch SE verpakking dankzij Series 7 voorzien van nieuwe inhoud

Afgelopen week werd niet alleen de nieuwe Apple Watch Series 7 aangekondigd, maar maakte Apple ook bekend dat er een nieuwe oplader voor de smartwatch verschijnt. Iets waar mensen met een Apple Watch SE ook van gaan profiteren.

Apple heeft de productpagina van de Watch SE bijgewerkt en daarop wordt duidelijk dat de nieuwe oplader ook meegeleverd gaat worden. Iedereen die vanaf nu dus de nieuwe smartwatch aanschaft krijgt de nieuwe oplader erbij.

Apple Watch SE krijgt nieuwe oplader

De nieuwe oplader van de Apple Watch SE is er eentje met een USB-C aansluiting. Deze past op de 20W adapter die op dit moment ook gebruikt kan worden op de iPhone en de iPad. Dat levert de consument ook daadwerkelijk wat voordeel op, want hierdoor zijn je producten doorgaans sneller opgeladen. Het USB-A model, waar de Apple Watch tot op heden gebruik van maakte, leverde bijvoorbeeld slechts 5W.

Nu lijkt het er sterk op dat je Apple Watch SE een nieuwe oplader krijgt, waardoor je smartwatch sneller opgeladen is. Alleen is dat helaas niet het geval. Het bovengenoemde voordeel is alleen uit de adapter te halen wanneer je gebruikmaakt van de nieuwe Series 7. De SE is niet in staat om het maximale laadvermogen optimaal te gebruiken.

Wel is het mogelijk om je SE op meer apparaten en adapters aan te sluiten. Daar haal je als consument dus wel voordeel uit.

Ook los verkrijgbaar

Sinds deze week is de Magnetische snellader-naar-USB-C-kabel voor Apple Watch (1M), wat tevens een hele bek vol is, ook los verkrijgbaar. Je tikt de accessoire voor o.a. je Apple Watch SE voor €35 op de kop. Op moment van schrijven wordt de kabel vervolgens op dinsdag 21 september geleverd.

Heb je meer interesse in de nieuwe Apple Watch Series 7? Dan moet je nog even geduld hebben. De nieuwe smartwatch verschijnt pas in het najaar van 2021. Wil je wel een goede indruk krijgen van het slimme horloge? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel van collega Jelle.