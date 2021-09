De Apple Watch en iPhone 13 werken nog niet helemaal lekker samen

Heb je de iPhone 13 gekocht? Dan heb je wellicht al gemerkt dat de telefoon niet goed lekker samengaat met de Apple Watch.

De iPhone 13 is pas uit en net zoals bij bijna alle producten lopen de eerste dagen van het product niet geheel vlekkeloos. Sommige gebruikers merken problemen in combinatie met hun Apple Watch.

De iPhone 13 heeft problemen met de Apple Watch

Apple maakt nu bekend dat sommige iPhone 13-eigenaren problemen hebben met de ‘Ontgrendelen met Apple Watch’-optie om de telefoon te openen. Het bedrijf schrijft daarover het volgende op hun support page: “Je ziet mogelijk ‘Onmogelijk om te communiceren met Apple Watch’ als je jouw iPhone probeert te ontgrendelen met een mondkapje op, of het is zelfs onmogelijk om deze optie te selecteren.”

De problemen kwamen vrijdag al naar boven via een Reddit-kanaal. Hieruit bleek dat de functie niet werkte op iPhone 13, maar wel op oudere modellen. Dat betekent dus dat het niet een breed probleem is in iOS 15.

Apple werkt aan een oplossing

De ontgrendelingsfunctie door middel van de Apple Watch kennen we natuurlijk al van iOS 14.5. Het is een handige functie als je vaak het openbaar vervoer gebruikt en daar jouw iPhone wil openen. Op die plaats is het natuurlijk verplicht om een mondkapje te dragen. Voor de functie moet zowel jouw wi-fi als Bluetooth aanstaan. Voor de Apple Watch geldt dat de polsdetectie aan moet staan en dat de smartwatch is beveiligd met een code.

Hoewel Apple wel het probleem met de iPhone 13 heeft gemeld, laat het bedrijf niet weten wat de oorzaak hiervoor is. Het bedrijf zegt alleen dat het probleem wordt opgelost tijdens een toekomstige software-update. Wanneer deze precies uitkomt, is ook nog een vraag. Tot die tijd moet zul je gewoon je code moeten invoeren voor je iPhone als je’m wil gebruiken met je mondkapje op.