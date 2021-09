Er hangt een donkere wolk boven dit handige toetsenbord van de Apple Watch

Kosta Eleftheriou is een naam die je vaker voorbijkomt in de Apple-community. En het is een naam die voorlopig niet meer verdwijnt. Apple maakt het de man namelijk al jaren moeilijk, in het bijzonder om zijn toetsenbord-app voor de Apple Watch. Nu lijkt het er ook nog dat het bedrijf uit Cupertino het toetsenbord-design voor de nieuwe Series 7 van hem overnam.

Dat is nogal een statement, maar het is ook een type gedrag waar Apple niet vies van is. In het verleden heeft het bedrijf vaker ontwerpen of ideeën van andere appmakers overgenomen en geïmplementeerd in zijn eigen apps en software. Dat wordt Sherlocking genoemd. In 2002 bleek dat Apple heel veel functies overgenomen had van third-party app Watson en overhevelde naar zijn eigen desktop-app Sherlock. Daar komt de naam vandaan.

Apple Watch met bekend toetsenbord

Het kopieergedrag komt Apple nu duur te staan. De app van Eleftheriou wordt namelijk al maanden geweigerd uit de App Store en is er eerder zelfs uitgegooid. En omdat dit niet de eerste keer is dat Apple het hem lastig maakt, is Eleftheriou het zat. Eerder sleepte hij de iPhonemaker daarom al voor de rechter. Apple heeft van hem een echte vijand gemaakt, eentje die constant aantoont dat het een rommel is in de App Store.

Zes maanden voor de aankondiging van de Apple Watch Series 7 sleepte Eleftheriou Apple al voor de rechter. Wat de nieuwe onthulling voor effect gaat hebben op de zaak, is nog niet duidelijk. Eleftheriou heeft in een recente tweet laten zien waarom de Apple Watch-app destijds uit de App Store moest. Ook voegde hij eraan toe dat hij Apple wel in de rechtszaal ziet.

Reactie van Apple

In een reactie tegenover The Verge laat Apple weten dat het bedrijf zijn houding tegenover Apple Watch-apps veranderd heeft. Eerst was er namelijk geen enkele app in die categorie welkom, maar in 2019 veranderde dat en was dat wel het geval. Bovendien moedigde het bedrijf andere appmakers aan dergelijke apps te publiceren. Daarmee geeft het indirect toe dat het verwijderen van Flicktype, zoals de app van Eleftheriou heet, een vergissing was.

Eleftheriou toont al maanden aan hoe slopend het reviewproces is van de App Store en hoe Apple een oneerlijke positie heeft in de App Store. Als third-party ontwikkelaar of buitenstander, doe je soms weinig tot niets aan de genomen besluiten.

The Verge