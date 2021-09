Apple verwijdert Siri-features voor slechtzienden (maar waarom?)

Gebruikers van Apple-apparaten klagen over het feit dat Siri enkele functies mist in het kader van toegankelijkheid. Het gaat dan voornamelijk over bepaalde commando’s die niet meer beschikbaar zijn. Zo zijn onder andere commando’s voor telefoontjes, e-mailmanagement en berichten niet meer te gebruiken.

De up-to-date-versies van iOS 15 en iOS 14 bieden bepaalde Siri-integraties dus niet meer aan. Die functies werden voornamelijk door slechtzienden gebruikt voor het bedienen van hun smartphone. Het betreffen snelkoppelingen naar handige functies, die nu dus niet meer beschikbaar zijn voor hen en andere gebruikers.

Apple verwijdert Siri-functies

Tot zover is bekend dat het gaat om een totaal van zeven commando’s, maar mogelijk zijn het er nog meer. De commando’s hebben betrekking op telefoontjes plegen en het beheren van voicemails en e-mails. Wanneer je die commando’s uitspreekt of invoert, dan reageert Siri daar niet op zoals ze voorheen dus deed.

Deze commando’s werken niet meer via Siri:

Bekijk mijn belgeschiedenis

Bekijk mijn meest recente telefoongesprekken

Wie belde me?

Heb ik een nieuwe voicemail?

Speel voicemailberichten af

Stuur een e-mail

Stuur een e-mail naar

Wanneer je om bovenstaande functies vraagt, dan zegt Siri dat ze je daar niet bij kan helpen.

Waarom kan Siri dit niet meer?

Het is niet duidelijk waarom Apple hiervoor gekozen heeft. Op het forum van Applevis is te zien dat de problemen al tenminste twee weken bestaan. De verandering werd mogelijk doorgevoerd vlak voordat iOS 15 officieel uitgebracht werd. Momenteel is het onduidelijk of dit een bug of een bewuste keuze is van het bedrijf.

Een persoon van het forum, bedoeld voor slechtzienden met Apple-producten, zocht eerder al contact op met de iPhonemaker. In het antwoord staat dat het bedrijf op de hoogte is van het e-mailprobleem. Het is niet bekend of Apple op de hoogte is van de andere problemen en of het bedrijf daar iets aan doet.

Applevis