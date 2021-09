Je Apple TV beschikt dankzij tvOS 15 over een hoop nieuwe achtergronden

Het is een druk weekje voor alles dat met Apple te maken heeft. Naast een aantal nieuwe producten, zijn bestaande producten van nieuwe software-updates. Zo ook de Apple TV, die sinds maandag over tvOS 15 beschikt.

Mocht jij daarbij een gebruiker zijn die zijn Apple TV de hele dag aan heeft staan, dan hebben we goed nieuws. Met de komst tvOS 15 heeft Apple een aantal toffe nieuwe achtergronden, oftewel screensavers, toegevoegd.

Apple TV voorzien van nieuwe achtergronden met tvOS 15

Het gaat om maar liefst zestien nieuwe Aerial achtergronden voor je Apple TV met tvOS 15. Deze zijn voorzien van een 4K-resolutie, waardoor je er met een mooie hoge resolutie van kunt genieten. En dat is maar goed ook, want het is alweer een tijdje geleden dat we dit soort screensavers kregen. De nieuwe beelden zijn zoals je min of meer gewend bent in verschillende mooie omgevingen geschoten. Meestal met behulp van een drone, die dan van bovenaf mooie beelden schiet. Vervolgens zijn ze prachtig aan elkaar vastgeplakt, waardoor jij er van kunt genieten.

In de nieuwe lading achtergronden die met tvOS 15 zijn vrijgegeven voor de Apple TV kun je genieten van de Amerikaanse Grand Canyon, Yosemite National Park en het Chileense Torres del Paine National Park. Daarbij zijn er vooral veel beelden van Yosemite te vinden in de nieuwe update. Het gaat om maar liefst zeven clips die je als achtergrond kunt zien. Geniet op dat gebied van de besneeuwde omgevingen van Half Dome en El Capitan of de Tuolumne Meadows. De Grand Canyon is vervolgens voorzien van vijf videos, waarbij je onder andere de Colorado River kunt zien. Tot slot is het park in Chili voorzien van vier nieuwe videos, waarbij je bergen, meren en rivieren kunt bekijken.

Automatisch wisselen

Mocht je een Apple TV hebben met tvOS 15, dan kun je instellen dat hij automatisch de nieuwe achtergronden binnenhaalt. Vervolgens zal hij de clips op willekeurige volgorde gaan afspelen wanneer het apparaat een tijdje niet gebruikt wordt. De achtergronden werden in 2015 met de vierde generatie Apple TV geïntroduceerd en kennen inmiddels al heel wat toffe variaties.