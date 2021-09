Apple TV+ show eerste teaser van spectaculaire MacBeth

MacBeth ken je misschien wel. Het verhaal van Shakespeare is al vele malen naar het theater gebracht. Nu komt het naar Apple TV+.

MacBeth is een van de meest bekende verhalen van William Shakespeare. Het toneelstuk is gebaseerd op de waargebeurde geschiedenis van de Schotse koning MacBeth die de troon veroverde door koning Duncan I te doden.

MacBeth in een nieuw jasje

Er zijn al vele versies opgevoerd van het toneelstuk en nu gaat ook Apple TV+ een eigen versie maken in samenwerking met filmmaatschappij A24 en IAC Films Production. Regisseur van dit spektakel wordt Joel Coen (Fargo). Ook in de cast zitten een aantal grote namen. Zo zien we de namen van Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling en Brend Gleeson terug op de poster.

Zelf beschrijft Apple TV+ The Tragedy of MacBeth als volgt: “Denzel Washington en Frances McDormand schitteren in de gedurfde en felle aanpassing van Joel Coen – een verhaal over moord, waanzin, ambitie en toornige sluwheid. Die ambitie kunnen we ook al terugzien in de eerste teaser van de productie. Deze kun je met recht mysterieus noemen.

Een bijzondere aanpak

Wat meteen opvalt aan de teaser van MacBeth is dat deze volledig zwartwit is. Daarnaast valt ook het beeldformaat op wat sterk op 4:3 lijkt, iets wat we recent nog zagen bij Zack Snyder’s Justice League. De grote vraag is of deze stijl ook doorgezet wordt in de uiteindelijke film, of dat het slechts als teaser is bedoeld.

Eerst in de bioscoop, daarna op Apple TV+

De film zal niet alleen op Apple TV+ verschijnen, want de film komt drie weken al eerder naar de bioscoop. Dat is overigens niet nieuw voor A24. Eerder had de filmstudio al een soortgelijke samenwerking met Amazon Prime Video. The Green Knight kwam eerst naar de bioscoop om vervolgens op de streamingdienst te verschijnen.

MacBeth zie je vanaf 25 december in de bioscoop. Op 14 januari gaat de film naar streamingdienst Apple TV+.