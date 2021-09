Apple TV+ in de volgende versnelling: iedere week een release in 2022?

Apple gaat in volle vaart door met het investeren in streamingdienst Apple TV+. Volgend jaar kan er een recordaantal releases aankomen.

De laatste maanden gaat het hard met Apple TV+. Er lijken steeds meer series en films naar de streamingdienst komen. Sinds de zomer lijkt er haast elke week een nieuwe titel of seizoen bij te komen. Dit moet van Apple echter nog sneller. Het bedrijf lijkt flink te accelereren in 2022.

Nieuwe series op Apple TV+

In 2022 moet er elke week een nieuwe serie of film bijkomen meldt The Information. Deze komen dus naast nieuwe seizoen van bestaande titels zoals een Ted Lasso of The Morning Show. Het lijkt er dus op dat Apple TV+ haar portfolio flink wil uitbreiden om zo concurrenten als Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ bij te blijven.

Apple TV+ moet wel investeren in haar bibliotheek omdat het kiest voor een andere aanpak als haar concurrenten. In tegenstelling tot een Netflix wil de streamingdienst alleen maar eigen originals hebben. Apple wil haar streamingdienst nog steeds een uniek karakter geven.

Flinke marketingkosten

Om Apple TV+ populairder te maken investeert het bedrijf fors in marketing. 2021 is goed voor 500 miljoen aan marketingkosten volgens The Information. Dat moet het bedrijf wel doen aangezien dit jaar veel gratis proefabonnementen aflopen of al afgelopen zijn. De dienst moet dus nu ook geld binnenhalen en zorgen dat het aantal gebruikers niet fors zakt. Mogelijk horen we daar tijdens ee iPhone-presentatie aanstaande dinsdag meer over. Deze heeft ook een toepasselijke naam voor de streamingdienst: California’s Streaming.

Overigens komen er de aankomende tijd ook een aantal interessante titels aan. Misschien wel een van de meest ambitieuze verschijnt deze maand al. We hebben het natuurlijk over Foundation waar Apple naar alle waarschijnlijkheid een vermogen aan heeft uitgegeven. Deze serie start op vrijdag 24 september.