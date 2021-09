Apple TV+ gaat lekker op de Emmy’s, neemt paar awards mee naar huis

Apple TV+ heeft opnieuw een aantal Emmy’s weten binnen te halen. Dit keer gaat het om de Creative Arts Emmy Awards.

De Emmy Awards zijn een van de grootste televisieprijzen in de wereld. De organisatie van de prijs verdeelt de categorieën over de verschillende weken. Het hoogtepunt zijn de primetime Emmy Awards die op 19 september worden uitgereikt. Afgelopen nacht was het de beurt aan de Creative Arts Emmy’s. Daarbij viel Apple TV+ vijf keer in de prijzen.

Prijzen voor Apple TV+

Goed, Creative Arts zegt al eigenlijk waar deze prijs over gaat. Het zijn de creatieve categorieën. In totaal heeft Apple TV+ zeven van die prijzen binnengehaald. Grote winnaar is Ted Lasso en die titel maakt dit weekend ook kans op een aantal awards in de grotere categorieën.

Ted Lasso grote winnaar

Laten we beginnen met Ted Lasso. Deze titel won zoals gezegd drie prijzen. Als eerste ging het er vandoor met de prijs voor Outstanding Casting for a Comedy Series. Ook kreeg het prijzen voor Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series en Sound Mixing for a Comedy or Drama Series. Goed, het is natuurlijk bijvangst, maar het is wel lekker om deze al binnen te hebben.

Ook Carpool Karaoke heeft een prijs in de wacht gesleept. De serie die oorspronkelijk is gemaakt voor Apple Music is tegenwoordig te zien op Apple TV+. Zo komt ook het nieuwe vijfde seizoen ernaartoe. Deze serie pakt opnieuw de prijs voor Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series. Het is al de vierde keer op rij dat deze titel wint.

Ook de Apple TV+-film Boys State is in het zonnetje gezet. De film won in de categorie Outstanding Documentary or Nonfiction Special.

Eerdere Emmy’s

Vorige maand wonnen For All Mankind en Calls al Emmy Awards. De eerste serie kreeg ‘m voor Outstanding Innovation in Interactive Programming en de tweede kreeg de titel van Outstanding Motion Design.