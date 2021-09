Apple TV+: 5 bijzondere documentaires op de streamingdienst

Apple TV+ is nu bijna twee jaar online. In die tijd hebben we verschillende series en films voorbij zien komen. Wij zetten een aantal bijzondere documentaires op een rij.

De gratis periode voor Apple TV+ is voor de meeste mensen voorbij. Als je desondanks geïnteresseerd bent in de dienst wil je natuurlijk weten wat er allemaal op is te zien. Speciaal voor jou zetten we een aantal documentaires op een rij.

Documentaires op Apple TV+

Docu’s zijn een belangrijk onderdeel van Apple TV+. Er staan er dan ook verschillende soorten op de streamingdienst. Wat vooral opvalt is dat de mens en de wereld om ons heen centraal staat in de docu’s. Daarnaast zet Apple ook in op verhalen in muziek. Zo hebben ook verschillende zangers en bands hun eigen verhaal op de streamingdienst.

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

We beginnen dit lijstje met een van de grootste artiesten op dit moment: Billie Eilish. In deze film zien we het leven van de artieste. We kunnen niet alleen een kijkje nemen op het podium, maar ook onderweg en bij de zangeres thuis tijdens het maken van haar nieuwe album. Ook bij de critici doet deze film het goed, want het maakt kans op vier Emmy’s, waaronder de prijs voor Outstanding Music Direction.

9/11: Inside the President’s War Room

We weten allemaal wat er tijdens 9/11 is gebeurd, maar bij deze documentaire zien we de gebeurtenissen vanuit een ander perspectief. Deze film laat de 12 uur na de gebeurtenis zien door de ogen van de beleidsmakers. Zo horen we onder andere president George Bush, vice-president Dick Cheney en nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice. Deze titel staat sinds deze week op Apple TV+.

The Year Earth Changed

De coronacrisis heeft natuurlijk grote gevolgen voor de mens. Er is door het coronavirus echter ook veel voor dieren veranderd. Het patroon van de mens is in die tijd veranderd en dat heeft weer invloed op het ecosysteem en de dieren. We zien op vijf verschillende continenten wat de gevolgen zijn zoals minder uitstoot en minder mensen op de weg. De docuserie is gemaakt door BBC in opdracht van Apple TV+ wat natuurlijk kwaliteit verzekerd. De voice-over is in handen van David Attenborough.

Becoming You

Deze documentaireserie op apple TV+ laat de eerste 2.000 dagen van geboren kinderen op verschillende plaatsen in de wereld zien. Hoewel we allemaal dezelfde periode van kinderen zien, laat het tegelijkertijd zien hoe verschillend het kan zijn en hoe dat de ontwikkeling bepaalt. Misschien zie je zelf wel hoe je geworden bent zoals je nu bent. De voice-over is in handen van Paul Rudd. Die acteur en komiek ken je wellicht beter als Ant-Man.

Long Way Up

Tijdens de coronacrisis kunnen we minder reizen, maar deze reisdocumentaire neemt je even mee naar een andere wereld. Acteur Ewan McGregor en zijn vriend Charley Boorman gaan op elektrische Harley-Davidsons van Argentinië naar de Verenigde Staten. De beelden zien er fantastisch uit en daarnaast hoor je ook prachtige verhalen. Het belangrijkste is misschien wel de vriendschap tussen de twee avonturiers.