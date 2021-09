Deze Apple TV+ original verschijnt volgende maand op Blu-ray en DVD

Apple TV+ brengt voor het eerst een film uit op Blu-Ray en DVD. Nee, het is niet Greyhound, die je misschien als eerste zou verwachten.

Apple timmert hard aan de weg met haar streamingdienst Apple TV+. Alle series en films op het platform zijn originals en dus nergens anders te zien. Als je die titels wilde zien moest je dus haast wel een abonnement op de streamingdienst afsluiten. Daar komt nu verandering in, want voor het eerst brengt de streamingdienst een van haar originals uit op DVD en Blue Ray.

On the Rocks op Blu-Ray en DVD

Het gaat om de Apple TV+-film On the Rocks. De film is gemaakt door A24 en kwam eerder ook al naar de bioscoop. Mogelijk maakt het contract tussen A24 en Apple het mogelijk dat deze titel nu ook gewoon op DVD uitkomt. De filmmaatschappij sluit vaker bijzondere deals af. Zo kwam The Green Knight de weken voorafgaand aan een release op Amazon Prime Video eerst naar de bioscoop.

On The Rocks is bedacht en geregisseerd door Sofia Coppola en in de hoofdrollen zien we Bill Murray, Rashida Jones en Marlon Wayans. De Apple TV+-komedie gaat over een jonge moeder in New York die twijfelt over haar huwelijk. Ze gaat samen met haar bijzondere vader haar relatie onder de loep nemen.

Gaat Apple TV+ dit vaker doen?

De grote vraag is natuurlijk of Apple TV+ meer films en series gaat uitbrengen op DVD. Het kan aan de ene kant een interessante bron voor extra inkomen vormen. Zo doet HBO dat bijvoorbeeld ook met Game of Thrones. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een nadeel omdat mensen niet je streamingdienst nodig hebben om bepaalde content te zien.

Overigens is het de vraag of het met toekomstige A24-films op Apple TV+ ook zo zal gaan. De twee bedrijven hebben nu nog een overeenkomst over verschillende films voor het platform, maar Apple zou geïnteresseerd zijn om de studio op te kopen. Het bedrijf lijkt al langer op zoek te zijn naar een studio om over te nemen en A24 staat hoog op de verlanglijst door de samenwerking.