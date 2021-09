Apple maakt bekend wanneer tvOS officieel gelanceerd wordt

Apple brengt op maandag 20 september een nieuwe versie van tvOS uit. Tijdens WWDC21 werd bekend welke functionaliteiten de Apple TV zou krijgen en komende week zijn deze voor consumenten ook echt te proberen.

Naast de komst van tvOS 15, zoals het systeem heet, worden maandag ook drie andere besturingssystemen uitgerold. iOS 15 (iPhone), iPadOS 15 (iPad) en watchOS 8 (Apple Watch) zijn vanaf die dag ook beschikbaar.

tvOS 15 verschijnt op 20 september

In april dit jaar verscheen er al een nieuwe Apple TV en vanaf volgende week kunnen consumenten ook een nieuw besturingssysteem gebruiken. Vanaf 20 september is tvOS 15 beschikbaar voor iedereen met een ondersteund apparaat. Voor deze specifieke update zijn dat de Apple TV HD, 4K (2017) en 4K (2021).

Om de nieuwe update binnen te halen op je Apple TV hoef je niet heel veel te doen. Je kunt naar instellingen gaan, selecteert vervolgens de optie Systeem en kiest voor Software-updates. Vanuit dat scherm wordt duidelijk wat je moet doen om tvOS 15 op je nieuwe apparaat te activeren.

SharePlay, Spatial Audio en meer

tvOS 15 brengt een hoop fijne toevoegingen en verbeteringen naar je Apple TV. Zo is de nieuwe SharePlay functionaliteit, waarmee je samen met vrienden op afstand content kunt bekijken of luisteren, vanaf volgende week maandag echt te gebruiken. Daarnaast komt Apple met een hele fijne update: de ondersteuning voor Spatial Audio. Dankzij deze functionaliteit krijg je als consument een heel nieuwe audiobeleving, al was deze tot op heden alleen op iPad of iPhone te ervaren. Vanaf volgende week maandag kun je het dus ook met je AirPods Pro en AirPods Max gebruiken. Ideaal.

Het wordt in tvOS 15, en iOS 15, ook makkelijker om bepaalde content terug te vinden. Zo introduceert de Apple TV-app nu de secties For All of You en Shared with You. Die eerste is een rij met aanbevolen titels voor het hele gezien, waar de tweede een duidelijk overzicht is van welke content er met je gedeeld is.

