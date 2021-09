Apple TV+ is de enige streamingdienst die je privacy serieus neemt

Denk je dat streamingdiensten goed omgaan met je privacy? Nou dat valt wel mee. Alleen Apple TV+ neemt jouw gegevens serieus.

We zijn allemaal wel geabonneerd op minstens een streamingdienst. Voor de meest zal dit Netflix of Disney+ zijn, maar er zijn natuurlijk meer opties zoals Amazon Prime Video, discovery+, en Apple TV+. Toch lijkt het met jouw privacy niet altijd goed te gaan. Bij laatstgenoemde partij zit je echter het veiligst.

Apple TV+ het veiligst

Sterker nog, Apple TV+ is de enige partij waarbij je niet het risico loopt dat die partij die data doorverkoopt aan derden blijkt uit een nieuw rapport van Common Sense Media. Het laat zien dat grote streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video privacy van de gebruiker niet 100 procent serieus nemen.

Als je een gratis streamingdienst gebruikt, wat in de Verenigde Staten bij sommige diensten gebruikelijk is, kun je natuurlijk verwachten dat ze naast het brengen van reclame ook jouw data gebruiken voor extra inkomsten. Als je echter gewoon een vast bedrag per maand betaalt, verwacht je niet dat jouw data ook nog eens een keer verkocht wordt.

Common Sense Media heeft de algemene voorwaarden van de verschillende streamingdiensten onder de loep genomen. Hierin staat bij alle bedrijven dat je data gewoon doorverkocht kan worden. De enige partij die dit niet doet is Apple TV+.

Interessant in financieel opzicht

Het verkopen van data is natuurlijk interessant voor die bedrijven, aangezien het extra geld oplevert. Voor kopers is het weer interessant omdat ze daarmee advertenties op maat kunnen aanbieden.

Amazon Prime Video en Netflix zeggen dat ze geen data verkopen van gebruikers, echter maken ze wel gebruik van trackers op hun eigen platformen en apps van derden. Je kunt er echter weinig aan doen. De enige optie is om geen abonnement te nemen.

Common Sense media heeft dan ook adviezen meegegeven aan de consument. Zo scoren Apple en YouTube TV allebei een ‘goed’. Apple TV+ scoort een privacy rating van 79 procent, terwijl Netflix het met 46 procent moet doen.