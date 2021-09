Belofte maakt schuld: Apple stuurt 50 dozen Ted Lasso koekjes naar voetbalclub

Belofte maakt schuld en dat lijkt Apple zich maar al te goed te realiseren. Een grap over Ryan Reynolds en McElhenney in een recente aflevering van Ted Lasso leverde hilarische reacties op. Het resultaat: hun gekochte voetbalclub zit nu opgescheept met 50 doosjes koekjes.

Het gaat natuurlijk niet zomaar om koekjes, maar om de iconische koekjes die voetbalcoach Ted Lasso in de serie zelf bakt. De spelers van Wrexham AFC, de voetbalclub die ook het slachtoffer was van de grap, zijn er zelf overigens maar al te blij mee.

Apple stuurt 50 dozen Ted Lasso koekjes op

Het begon allemaal een week of twee geleden toen Ryan Reynolds en Rob McElhenney Apple TV+ besloten aan te klagen. De twee acteurs waren namelijk het slachtoffer van een grap in een recente aflevering van Ted Lasso. Zo werden ze belachelijk gemaakt vanwege het feit dat ze voetbalclub Wrexham AFC hebben gekocht. De twee waren daar dusdanig slachtoffer van geworden dat ze eisten dat er 2 grote dozen met Ted Lasso koekjes bij de voetbalclub werden bezorgd. Anders zouden de twee naar de rechter stappen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Apple TV reageerde vervolgens op de tweet met het bericht dat de koekjes onderweg waren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We like our high-profile celebrity arbitration just like Roy Kent: hard packaging on the outside, but soft goodness on the inside. Biscuits are on their way. — Apple TV (@AppleTV) August 21, 2021

En die koekjes zijn inmiddels aangekomen. De spelers van Wrexham AFC werden voorzien van maar liefst 50 doosjes aan heerlijke koekjes van Ted Lasso.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A man of his word, thanks @TedLasso! Better late than never, 50 boxes of forgiveness are gratefully accepted 🍪 P.s, tell Colin, mae'r ddraig Gymreig yn gryf ynddo! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🔴⚪️ #WxmAFC x #Believe pic.twitter.com/528NgSHeEL — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 2, 2021

Een dusdanig mooi gebaard dat een bedankje wel op zijn plaats was.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Big isn’t bad, and working out where to put them all is a challenge we’re willing to face. You’re a good man, coach @TedLasso 🥰 🔴⚪️ #WxmAFC x #Believe https://t.co/AjuVJEsA8t pic.twitter.com/VhJTc2kcLy — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 2, 2021

Een zeer opvallende iPhone

Ted Lasso is met gemak de populairste serie op Apple TV+ en zorgt ervoor dat de streamingdienst een stuk succesvoller is dan voorheen. Dat heeft enerzijds met de fantastische serie zelf te maken, maar anderzijds ook met de marketing er omheen. Coach Lasso heeft bijvoorbeeld zijn eigen Twitteraccount dat fanatiek wordt bijgehouden en ook AFC Richmond is actief als een echte voetbalclub.

Daarbij ging er afgelopen week een screenshot uit de serie viral, doordat er een wel heel opvallende iPhone te zien was. Benieuwd waar dat over ging? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!