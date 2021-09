Nieuwe Apple Store in China: eerste voorproefje geeft goede indruk

Eén van mijn favoriete dingen die ik deed voordat de coronacrisis toesloeg, was tijdens mijn reizen op zoek gaan naar de plaatselijke Apple Store. Vaak zijn dat prachtige winkels waar je heerlijk kunt rondkijken. De nieuwste Store die in China wordt geopend past goed in dat rijtje.

De nieuwste Apple Store wordt deze week geopend in het Chinese Changsha. Het wordt de eerste winkel die het bedrijf opent in de Hunan-provincie van het land. En voordat de boel open gaat, heeft het bedrijf alvast een mooi voorproefje gegeven.

Nieuwe Apple Store in China

De nieuwe Apple Store is er één die er mooi uitziet en een goed voorbeeld neemt aan een aantal andere winkels die het bedrijf heeft. Aan de buitenkant zien we de grijze kleur die we bij andere winkels ook zien en het grote logo. En uiteraard wordt er veel gebruik gemaakt van glas, waardoor het licht goed naar binnenkomt. Mocht je iets langer bij de winkel komen kijken, dan zul je merken dat het glas veranderd. Het zou het eerste soort glas zijn bij de winkels die dit krijgt en wellicht wordt het later nog uitgebreid naar andere winkels als het bevalt.

Als je binnenkomt, kom je als bezoeker gelijk in het Forum van de Apple Store terecht. Bij de grote videomuur is het mogelijk om mee te doen aan de zogenaamd Today at Apple-sessies. Ook zien we de inmiddels wel bekende houten tafels in de winkel, die gevuld is met verschillende iPhones, iPads en Apple Watches. Daarnaast vind je aan de zijkant de muren voor de verschillende accessoires. en aan de achterkant van de muur heb je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de werknemers, die je helpen met het uitzoeken van het juiste product. Naast Chinees spreken de werknemers, er zijn er iets van 100, ook Engels, Japans, Koreaans en zelfs Frans.

Lees er meer over

Op de website van Apple is een uitgebreide blog te vinden over de winkel en de mogelijkheden die het biedt. Mocht je ooit die kant op gaan (geen idee of dat ooit mogelijk is met alle beperkingen), dan weet je dus waar je moet zijn.