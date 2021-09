Apple komt er niet onderuit: rechtszaak over privacyproblemen Siri gaat door

Apple komt er niet onderuit. Een rechter heeft besloten dat een groepsvordering tegen het bedrijf achter Siri doorgang moet vinden. De persoonlijke stemassistent luisterde mogelijk privégesprekken af, aldus de vele claims. Het gros van die claims lijkt dus zwaar genoeg te zijn voor een legitieme zaak.

Rechter Jeffrey White besluit dat de aanklagers een legitieme zaak hebben tegen Apple. Het gaat om het probleem dat Siri privégesprekken opneemt en opslaat wanneer die per ongeluk geactiveerd wordt door het commando ‘Hey Siri’. Bovendien claimt de groep, ogenschijnlijk zonder bewijs, dat de iPhonemaker die informatie met derde partijen deelde.

Apple terug de rechtszaal in

De zaak stamt alweer uit 2019, toen de eerste aanklacht verscheen. Destijds klaagde een gebruiker over het idee dat een privégesprek tussen hem en zijn dokter gebruikt werd voor het aanbieden van gerichte advertenties. Het ging toen om een specifieke behandeling. Andere aanklagers melden dezelfde soort dingen, maar dan met betrekking tot nieuwe sneakers, zonnebrillen en een restaurantketen in de VS.

De rechtszaak leunt hevig op een rapport uit 2019. Daarin werd geclaimd dat een intern Siri-programma van Apple ervoor kan zorgen dat de identiteit van de gebruiker bekend wordt. Mogelijk ligt er daardoor persoonlijke informatie op straat.

Siri-opnamen beoordelen

Dit heeft betrekking op het interne programma waarmee aannemers delen van Siri-opnamen beoordelen op kwaliteit en of de gegeven taak correct uitgevoerd werd. Ook moest dat programma controleren of het commando ‘Hey Siri’ wel goed gegeven werd of dat de stemassistent per ongeluk aanging. Google en Amazon hebben dergelijke programma’s, samen met Apple, inmiddels stopgezet of zwaar aangepast na veel terechte commotie.

De reden dat de groepsvordering toch doorgang krijgt, komt doordat de rechter bepaalde dat Apple mogelijk de federale Wiretap Act geschonden heeft. Datzelfde geldt voor de privacywet die geldt in Californië. Een claim over oneerlijke concurrentie werd echter aan de kant geschoven.

Reuters