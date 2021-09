Apple werkt aan opvallende nieuwe MagSafe-oplader voor de iPhone

Het zou zomaar kunnen dat Apple tijdens de herfst een nieuw soort MagSafe-oplader presenteert, die dan werkt met bijvoorbeeld de iPhone 13. De nieuwe oplader is opgedoken bij de FCC, de Amerikaanse communicatiewaakhond. Wanneer producten daar verschijnen, dan komen ze vaak kort daarna op de markt uit.

In het ingediende stuk bij de FCC maakt Apple enkele technische details kenbaar. De oplader in kwestie is in staat 15 watt aan energie te leveren aan de iPhone. Ook wordt er 1 watt aan energie gegeven aan de AirPods. De term ‘MagSafe’ wordt echter niet gebruikt in de documentatie, illustraties en de specificaties van het stuk.

Werkt Apple aan nieuwe MagSafe-oplader?

Toch kun je stellen dat we hier te maken hebben met een nieuwe iteratie op die oplader. De uitvoer is bijvoorbeeld hetzelfde als bij de huidige MagSafe-opladers. Ook is op afbeeldingen een product te zien die qua design iets wegheeft van de bestaande producten. Uit de documentatie is niet duidelijk wat Apple precies veranderde.

Het zou kunnen zijn dat het bedrijf kleine, technische details aanpast. Maar daar is geen bewijs voor gevonden. Wel is er het gerucht dat de iPhone 13 een vernieuwde oplader krijgt met een grotere spoeling voor het opladen. Mocht er dan een nieuwe MagSafe-oplader aankomen met dezelfde verandering, dan moet die eerst langs de FCC voordat Apple hem uitbrengt.

Voor de iPhone 12 en iPhone 13

De FCC testte de nieuwe MagSafe-oplader met de vier iPhones van vorig jaar (de iPhone 12-serie) en vier “nieuwe handsets”. Mogelijk zijn dat de vier iPhone 13-modellen die in de herfst verschijnen. Het testen vond mid-augustus plaats, terwijl de documentatie op 21 augustus volledig aangeleverd werd.

Aankomende herfst presenteert Apple een sloot aan nieuwe producten, zo luidt de verwachting. Naast de iPhone 13-serie, moet er ook een nieuwe Apple Watch verschijnen. De Series 7 is mogelijk ietwat uitgesteld, door de aanhoudende chiptekorten, maar komt mogelijk ook nog dit jaar uit.

FCC