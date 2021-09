Apple ontziet Netflix, Spotify (en meer) van veelbesproken App Store-regel

Apple voert een kleine, maar belangrijke verandering door in de App Store: bepaalde apps kunnen nu het betaalsysteem van de winkel omzeilen. Het gaat in dit geval om ‘reader’-apps: applicaties zoals Netflix, Spotify en Kindle. Die apps mogen nu links naar webpagina’s bevatten waar consumenten een abonnement kunnen afsluiten.

Apple is tot dit besluit gekomen naar aanleiding van een onderzoek van de Japan Fair Trade Commission (JFTC). Het besluit heeft alleen effect op de zogenaamde ‘reader’-apps. Dat is een categorie die het bedrijf in het leven geroepen heeft voor abonnementaanbieders, waar gebruikers kunnen inloggen met bestaande accounts.

Apple werd onderzocht in Japan

Apple heeft hierover zelf een persbericht naar buiten gebracht. En de JFTC deed dat ook. Daarmee voorkomt de iPhonemaker verdere problemen in dat land, aangezien het erop leek dat de fabrikant zich niet hield aan de Antimonolopy Act aldaar. Het bedrijf werd daar sinds 2016 onderzocht.

Verder heeft Apple beloofd de richtlijnen voor app reviews aan te passen. Ook moet het bedrijf nu elk jaar transparant zijn over de manier waarop apps bekeken worden. Op basis daarvan wordt dan gekeken of het bedrijf wel eerlijk handelt ten opzichte van ontwikkelaars. Dit moet de komende drie jaar gebeuren.

Netflix en Spotify op iOS

Wanneer je apps als Netflix als Spotify op iOS opent, dan krijg je alleen een inlogscherm te zien na het opstarten. Er is geen optie voor het aanmaken van een nieuw account of het afnemen van een abonnement. Anders moeten dergelijke bedrijven dertig procent commissie afstaan aan Apple en al dan niet die extra kosten doorrekenen aan de klanten.

Onderaan de streep verandert er dus nog niet heel veel in de App Store. Alleen apps die dus in de ‘reader’-categorie vallen, profiteren van de aanpassing. Die apps mogen voortaan links naar externe websites bevatten, waar mensen een account kunnen aanmaken en een abonnement kunnen afnemen.

Apple