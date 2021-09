Apple geeft ontwikkelaars nieuwe marketingtools voor social media

Apple lanceert nieuwe marketingtools voor applicatieontwikkelaars, waardoor ze hun apps beter aan de man kunnen brengen. Het bedrijf uit Cupertino geeft die mensen dus een steuntje in de rug. Met de tools marketen ontwikkelaars hun apps beter via sociale media en andere kanalen, door middel van banners en afbeeldingen.

Dat laat Apple op de website voor ontwikkelaars weten. In de aangemaakte post staat dat ontwikkelaars met die tools op gemakkelijke wijze marketingmateriaal maken. Dat materiaal is vervolgens te delen op sociale media en andere kanalen, in de vorm van banners en andere handige en opvallende afbeeldingen.

Steuntje in de rug van Apple

De pagina heeft niet heel veel tekst, maar Apple is wel duidelijk in de doelstelling. Als ontwikkelaar kies je op de website een app uit die je wil promoten. Vervolgens selecteer je een template die je wil gebruiken en verander je het ontwerp. Tot slot voeg je vooraf geschreven teksten toe, die beschikbaar zijn in meerdere talen.

De gemaakte assets zijn vervolgens beschikbaar in alle correcte afmetingen. Daardoor wordt het delen van het materiaal gemakkelijker dan ooit, belooft Apple. Dit zijn niet de enige tools die ontwikkelaars tot hun beschikking hebben. De eerder gelanceerde mogelijkheden blijven namelijk ook gewoon bestaan.

Maken, downloaden en delen

Wanneer je alle stappen in het proces voltooit, dan kun je de gemaakte afbeeldingen natuurlijk downloaden. Vervolgens kun je die overal gebruiken waar je maar wil. De tools zijn niet ontzettend geavanceerd of uitgebreid, maar kunnen nieuwe ontwikkelaars – of developers met weinig tijd – wel flink ondersteunen.

De App Store biedt eveneens marketingtools aan. Zo maak je heel snel korte linkjes of insluitbare codes aan, die leiden naar je eigen pagina binnen de App Store (of natuurlijk de pagina van je app). De tools maken het daarnaast mogelijk dat je een app-icoon, een QR-code of App Store-badge toont.

