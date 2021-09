Apple ontslaat werknemer die zich uitsprak over problemen op de werkvloer

Apple ontsloeg afgelopen week Ashley Gjovik, omdat ze informatie over een intellectueel eigendom gelekt had, volgens het bedrijf. De iPhonemaker wilde niet vertellen om wat voor soort informatie het precies gaat. De senior engineering program manager sprak zich eerder uit over de problemen op de werkvloer van het Amerikaanse bedrijf.

Het kan soms snel gaan. Gjovik ontving donderdag een mail met daarin het verzoek dat ze binnen een uur op gesprek moest komen. Er was namelijk een onderzoek ingesteld naar het eventueel lekken van gevoelige informatie. Gjovik vroeg of alle communicatie via mail kon, aangezien de correspondentie dan gestuurd kan worden naar de National Labor Relations Board.

Klachten over Apple

De National Labor Relations Board is een overheidsorgaan in de VS die controleert of alles met betrekking tot het arbeidsrecht wel correct verloopt. Sinds begin september onderzoekt dat orgaan klachten van twee verschillende medewerkers, waaronder dus van die senior ingenieur die bij Apple werkt.

Gjovik zei in de mails bereid te zijn deel te nemen aan het gesprek en het onderzoek, maar de het team voor medewerkersrelaties besloot toen zonder haar door te gaan. Ze “koos er immers voor om niet deel te nemen aan de gesprekken”. Gjovik kon vervolgens ook niet meer in de systemen van Apple terecht.

Ontslagen met een vage claim

Enkele uren later schoot Apple de kogel door de kerk: Gjovik werd ontslagen. De reden: een vage claim over het lekken van informatie met betrekking tot een product. Ze kon verder rekenen op weinig uitleg. De productmanager tweette de afgelopen maanden veel over werkgerelateerde problemen die ze tegenkwam.

Ze gebruikte daarvoor geredigeerde mails en andere media in haar posts. Onderwerpen waar ze over tweette, waren intimidatie, een vijandige werkomgeving, wraak, pesten en seksisme. Ze heeft via meerdere wegen binnen Apple geprobeerd de problemen aan te kaarten, maar kreeg altijd nul op het rekest.

Een snelle blik op de timeline van Gjovik laat zien dat ze geen informatie deelt over onbekende Apple-producten. Wel vertelde ze over een privacytool waarmee vastgelegd werd wanneer medewerkers hun iPhones ontgrendelden. Gjovik laat het hier echter niet bij zitten en schakelt het overheidsorgaan in voor hulp.

Macrumors