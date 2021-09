Apple wil een nieuw type Watch die meer gericht is op gezondheid

Apple heeft allerlei plannen voor een toekomstige versie van de Apple Watch, die voornamelijk betrekking hebben op gezondheid. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan monitoringsfuncties voor de bloeddruk, temperatuur, slaap en het bloedsuikerniveau. Waarschijnlijk krijgt de Watch daarvoor extra sensoren aan boord.

De fabrikant wil een sensor ontwikkelen die dient als een soort band waarmee de bloeddruk gemeten wordt, zonder in de pols te hoeven knijpen. Dergelijke plannen zitten overigens al jaren in de pijplijn. Het eerste patent hiervoor, waarmee het bedrijf dat idee vastlegde, verscheen immers al in 2016.

Meer functies voor de Apple Watch

Mogelijk krijgt de Apple Watch voor dit jaar – die al dan niet uitgesteld is – een temperatuurmeter. Maar nu lijkt het er eerder op dat die sensor toegevoegd wordt aan het model van volgend jaar. Met de functie moeten eigenaren vroegtijdig ontdekken dat ze koorts hebben; ook zou vruchtbaarheidstracking mogelijk zijn.

De Wall Street Journal schrijft verder dat de mogelijkheden voor slaap- en bloedzuurstoftracking uitgebreid worden in de toekomst. Zo moet de Apple Watch in de toekomst slaapapneu detecteren, een aandoening waardoor mensen in hun slaap niet meer ademen. Dat kan nog wel eens heel lastig worden voor het bedrijf.

Meerdere vormen van monitoring

Slaapstoornissen zijn lastig in kaart te brengen en het tracken an sich heeft meerdere vormen van monitoring nodig. Dat betekent dat de Apple Watch gedurende de nacht dus meerdere keren het bloedzuurstofniveau zou moeten meten. En dat houdt in dat de Watch dus constant actief is, wat een klap is voor de accu.

De functies die nog heel ver weg zijn, zijn bloedsuikerniveaumonitoring en diabetesdetectie. Apple probeert al jaren een niet-invasieve manier te vinden voor het meten van het bloedsuikerniveau, maar heeft daar tot nu toe weinig geluk mee. Het is nu afwachten welke functies uiteindelijk wel of niet naar de Watch uitgerold worden.

