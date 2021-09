Apple Music steekt Spatial Audio in geavanceerder jasje door update

Streamingdienst Apple Music biedt nu ondersteuning aan voor dynamische hoofdtracking voor de Spatial Audio-functionaliteit. De optie is beschikbaar voor iedereen die iOS 15-upgrade installeert op zijn of haar iPhone. Eigenaren van de AirPods Pro en AirPods Max halen voordeel uit de extra functie voor de populaire streamingdienst.

Als gebruiker van Apple Music kun je deze week rekenen op een toffe functie die Apple uitrolt. Als je eerder al onder de indruk was van de Spatial Audio-functie van de populaire muziekstreamingdienst, dan kan die je nogmaals een verrassing bezorgen. Je moet hiervoor dus wel even iOS 15 downloaden en installeren op je iPhone.

Apple Music breidt Spatial Audio-opties uit

Apple Music ondersteunt vanaf nu namelijk dynamische hoofdtracking. Wanneer je die optie activeert, dan onthoudt de dienst de positie van je hoofd ten opzichte van de instrumenten en zangpartijen in een nummer. Die blijven dan op een vaste positie staan op het moment dat je met je hoofd beweegt.

Om gebruik te kunnen maken van Spatial Audio op Apple Music, dien je wel de AirPods Pro of AirPods Max te gebruiken. Zo krijgen de oordoppen en de koptelefoon toch nog wat extra aandacht na de release van iOS 15. Eerder bleek namelijk dat die producten het voorlopig nog zonder een andere, handige functie moeten doen.

Spatial Audio voor Apple TV+

De nieuwe functie voor Apple Music was eerder al beschikbaar voor content op Apple TV+, de videostreamingdienst van het bedrijf. Bepaalde content, zoals The Year Earth Changed, ondersteunt Spatial Audio. Daardoor hoor je de audio uit de documentaire altijd op dezelfde plek, ook wanneer je je hoofd wegdraait.

Helaas is het dus zo dat de functionaliteit niet met oordoppen van andere merken of fabrikanten werkt. Zelfs de gewone AirPods- en Beats-producten vissen achter het net. Uiteraard is het ook zo dat Spatial Audio voor Apple Music op je iPad werkt. Maar dan heb je wel iPadOS 15 nodig, zo legt Apple uit.

