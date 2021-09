Apple Music: gebruikers iPhone 13 en nieuwe iPad mogelijk problemen

Heb je net een nieuwe iPhone 13 (Pro), iPad 2021 of iPad mini gekocht? Dan kan je problemen ondervinden met Apple Music.

Gebruikers van de iPhone 13 (Pro), iPad 2021 of iPad mini klagen dat ze problemen ondervinden met Apple Music. Sommige gebruikers kunnen niet in hun Apple Music-bibliotheek of de instellingen van de muziek-app komen. Ook werkt de functie “Synchroniseer Bibliotheek” niet.

Oorzaak van het probleem

Het probleem lijkt zich vooralsnog alleen voor te doen bij gebruikers die een reservekopie van een ouder apparaat op hun nieuwe iPhone of iPad hebben geïnstalleerd. Dit probleem stapelt zich bovenop de diverse andere obstakels, die de introductie van iOS 15 met zich mee brengt. gelukkig is het probleem onder de aandacht van Apple en is de oplossing vrij eenvoudig.

Apple is van het probleem op de hoogte en heeft hier een aparte support-pagina voor in het leven geroepen, die ook de oplossing voor het probleem aandraagt.

iOS updaten is de oplossing voor Apple Music probleem

Apple raadt gebruikers aan een update van iOS uit te voeren. Dat doe je door naar Instellingen ➝ Algemeen te gaan en vervolgens op Software-update te tappen. Na de update zou het probleem opgelost moeten zijn volgens de iPhone-maker.

Onlangs kreeg Apple Music een paar aardige updates. Zo geeft de app de mogelijkheid om Spatial Audio af te spelen. Daarnaast werd de integratie van Shazam sterk verbeterd. De app is daarom een prima keuze om muziek af te spelen op je iPhone, iPad en Mac, maar ook op de HomePod.

Eerder had een andere streamingdienst problemen met iOS 15. Zo gebruikt Spotify nu meer energie als deze op de achtergrond wordt gebruikt. Het Zweedse bedrijf weet in tegenstelling tot Apple Music nog niet waarom dit probleem zich voordoet en onderzoekt het nu. Hopelijk komen ook zij snel met een oplossing.