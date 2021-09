Apple Music dé streamingdienst voor Dance fans dankzij nieuw feature

Apple Music is niet alleen de plek waar je kunt genieten van je favoriete albums, artiesten en afspeellijsten, maar ook de plek waar je favoriete DJ’s een heus feestje kunnen bouwen. Door middel van DJ Mixes is er altijd wel een set te vinden die bij het moment past. En die functionaliteit is zojuist een stukje beter geworden.

De samenwerking tussen Shazam en Apple Music wordt beter en dat is goed nieuws voor Dance fans. Naast het feit dat je kunt vinden welk nummer er in de supermarkt gedraaid wordt, is het ook mogelijk om meer over de setlist van je favoriete DJ Mix te weten te komen. En er is meer!

Apple Music aantrekkelijker voor DJ’s

Het aantal DJ Mixes op Apple Music is sinds 2016 aanzienlijk gegroeid. Dat heeft vooral te maken met de samenwerking tussen Apple en Dubset Media Holdings. Al heeft deze samenwerking nog niet alle deuren geopend voor Dance fans. Iets wat het gebruik van de nieuwe Shazam technologie overigens wel zal doen.

Het probleem met DJ Mixes is namelijk dat het lastig is om labels en artiesten de juiste royalties te geven. Door die technologie van Shazam is het mogelijk om dat wel voor elkaar te krijgen. In Apple Music wordt het systeem binnenkort gebruikt om labels, artiesten en nummers te identificeren, waardoor het voor veel artiesten veel aantrekkelijker is om Mixes in elkaar te zetten.

Winst voor de Dance fans

Daarbij is het voor de consument ook een prettige toevoeging. Het zorgt er namelijk voor dat je meer te weten komt over de tracks die je favoriete DJ voor zijn Apple Music mix gebruikt. Zo weet je dus niet alleen bij welk label je moet zijn, maar ook in welke sets het nummer gebruikt is en op welke festivals dat precies het geval is geweest.

Er is binnen Apple Music een speciale plek te vinden voor DJ Mixes. Die plek is in de afgelopen periode gestegen in populariteit. Zo heeft de categorie in de laatste twaalf maanden meer dan 300 miljoen streams binnen weten te halen. Een aardige prestatie, dus.