Apple wil Europa te vriend houden en legt daar aardig wat geld voor neer

Apple heeft naar verluidt meer dan 3,5 miljoen euro uitgegeven aan het lobbyen bij verschillende instituties die gekoppeld zijn aan de Europese Unie. Dat bedrag ligt volgens onderzoek ergens tussen de 3,5 en 3,75 miljoen euro. Ondertussen krijgt het bedrijf te maken met allerlei onderzoeken, ook vanuit Europa, aangaande concurrentiebeperking.

Het genoemde bedrag komt naar voren in een onderzoek, uitgevoerd door Corporate Europe Observatory en LobbyControl. Er werd onderzoek gedaan naar de invloed van grote techbedrijven in de Europese politiek. De iPhonemaker heeft er dus relatief veel geld voor over om Europese politici te vriend te houden.

Apple lobbyt in Europa

In vergelijking met andere Amerikaanse zwaargewichten – Google, Microsoft en Facebook – geeft Apple minder uit. Die bedrijven zijn respectievelijk goed voor 5,8, 5,5 en 5,3 miljoen euro. De fabrikant staat op de zesde plek op deze lijst, achter Bayer en Shell. Google, Microsoft en Facebook voeren de lijst aan.

Apple heeft 4,5 fte-lobbyisten in dienst. Huawei staat bovenaan de lijst met 19 fte’s, terwijl Facebook 14 fte’s heeft. Google en Amazon doen het met minder lobbyisten en blijven hangen op 5,5 en 5 fte’s. Er worden echter ook vaak consultants ingezet voor dergelijke werkzaamheden.

Lobbyen via consultancies

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft en Qualcomm het meeste leunen op die consultancies, in 2019 en 2020. Google heeft hier naar verluidt 1,28 miljoen euro aan uitgegeven (dat is goed voor twaalf consultancies), terwijl Apple en Qualcomm 1,3 miljoen neergeteld hebben.

Aangezien Apple, en bedrijven die erop lijken, de laatste tijd veel kritiek te verwerken hebben, komt het ook steeds vaker voor dat die partijen lobbyisten inzetten om bepaalde stemmingen naar hun hand te zetten. De iPhonemaker besteedde hier voorheen niet zo veel geld aan als nu, maar het is inmiddels duidelijk dat tijden veranderen.

In de Europese Unie worden verschillende onderdelen van het bedrijf nu onderzocht op onder meer concurrentiebeperking, zoals de App Store, Apple Music, smarthometechnologie en meer.

Corporate Europe Observatory