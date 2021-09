Waarom Apple-leakers er dit jaar zo opvallend vaak naast zaten

Voorafgaand aan een presentatie weten Apple-leakers veel te melden over nieuwe producten, maar nu zaten ze er vaak naast. Dit is waarom.

Voorafgaand aan een presentatie van een tech-bedrijf zoals Apple of Samsung weet je vaak al wat er gepresenteerd gaat worden. Dat komt vooral door leakers die nieuws opvangen van hun bronnen en het vervolgens online gooien. Vaak kloppen de meeste geruchten van bekende leakers als Jon Prosser, Mark Gurman en Ming-Chi Kuo en hebben ze daardoor een bepaalde reputatie opgebouwd. Dit jaar was dat allemaal echter niet zo vanzelfsprekend.

California Streaming

Apple wist tijdens de septemberpresentatie flink wat kijkers te verrassen met de nieuwe producten. Goed de iPhone was geen echte verrassing, maar de rest echter wel.

Laten we beginnen met de AirPods 3. De leakers hadden verwacht dat deze eindelijk aangekondigd zou worden. Apple liet tijdens de presentatie echter niets van haar oortjes zien. De grote verwachting nu is dat ze tijdens een presentatie later dit jaar worden verwacht.

Dan is er natuurlijk de Apple Watch. De leakers zaten goed dat deze aangekondigd zou worden. Het model ziet er echter anders uit dan dat ze hadden verwacht. Zo zei Prosser dat de deze platter zou worden, maar deze is gewoon recht.

Ook bij de iPad’s zaten de leakers ernaast. Zo had Kuo de afmetingen miss en wist Posser niet de juiste kleuren te voorspellen.

Dit is waarom de Apple-leakers er naast zaten

De leakers lijken er dus vaker naast te zitten dan anders. Volgens Macworld zijn er dan ook twee mogelijke redenen waardoor dit komt. Zo lijkt Apple meer druk uit te oefenen op leakers. Als gevolg hiervan durven medewerkers bij bijvoorbeeld toeleveranciers en assemblage-afdelingen niet meer zo snel naar een Posser of Kuo te stappen. Chinese leakers als Kang en Duan Rui kregen zelfs gerechtelijke dreigementen en durven volgens bronnen niet meer het nieuws aan de grote klok te hangen.

Dan is er ook nog een andere reden. De lancering van de nieuwe iPhone staat gewoon jaarlijks vast. Het is een proces wat bij iedereen bekend is en het heeft ook vele toeleveranciers. Bij andere producten is dat wat minder. Een Apple Watch heeft minder leveranciers nodig dus er zijn ook minder mogelijke lekken.

Toch blijft het speculeren rond nieuwe Apple-producten altijd wel leuk, maar ga er voortaan maar vanuit dat de iPhone-geruchten betrouwbaarder zijn dan die van andere Apple-gadgets.