Apple haalt stilletjes deze iPhone SE (2020) uit de schappen

Met de aankondiging van de iPhone 13 zijn er deze week een hoop nieuwe smartphones toegevoegd aan de line-up van de Apple Store. Gisteren werd al duidelijk welke iPhone-modellen niet meer te koop zouden zijn, maar die lijst wordt nu stilletjes aangevuld.

Naast de iPhone 12 Pro, Pro Max en de iPhone Xr is er nog een smartphone die je vanaf nu niet meer kunt kopen. Althans, een speciale variant dan. Het gaat om de iPhone SE (2020) die begin vorig jaar op de markt verscheen.

Deze iPhone SE (2020) is niet meer te koop

Wie op de website van Apple kijkt zal zien dat de iPhone SE (2020) logischerwijs nog steeds te koop is. Al zijn niet alle varianten van die smartphone meer beschikbaar. Waar het toestel eerder met 64GB, 128GB en 256GB opslagcapaciteit aan te schaffen was, moet je het nu alleen met die eerste twee doen. Het 256GB model is dus uit de schappen verdwenen.

Het opvallende is dat Apple deze beslissing stilletjes heeft doorgevoerd. Voor de California Streaming livestream van dinsdag was de desbetreffende variant namelijk nog wel te koop. Nadat de Apple Store dus weer online kwam was hij verdwenen. Wie dus meer dan 128GB opslagcapaciteit op zijn smartphone wil hebben moet verder kijken dan de iPhone SE (2020).

De goedkopere opties

De iPhone SE (2020) is overigens niet de enige optie als je minder wil besteden dan de nieuwe iPhone 13-serie je kost. Zoals gezegd zijn de huidige iPhone 12 en 12 mini op dit moment ook nog aan te schaffen in de Apple Store. Waar de mini te koop is vanaf €689 (de 13 mini kost je minimaal €809), tik je de iPhone 12 voor minimaal €809 (iPhone 13 kost je minimaal €909) op de kop.

Apple heeft dus afscheid genomen van de iPhone Xr, maar laat de iPhone 11 nog wel in het aanbod staan. Deze smartphone is voor minimaal €589 op de kop te tikken. Maar ook hier geldt: de maximale opslagcapaciteit is 128GB.