‘Toekomstige iPhones kunnen ook je mentale gezondheid scannen’

Dat de Apple Watch in staat is om diverse medische analyses te kunnen maken is wel bekend. Apple wil echter meer doen op het vlak van gezondheid en wil hierbij ook de iPhone betrekken. Het bedrijf onderzoekt namelijk de mogelijkheid om via je smartphone depressies, angstaanvallen en cognitieve achteruitgang te detecteren.

Als iemand die al op jonge leeftijd aan depressies lijdt, is het heel interessant om te begrijpen hoe dit zich ontwikkelt. Mensen brengen jaren door in onweet of ongeloof dat er misschien iets tussen hun oren aan de hand is. Apple is van mening dat iPhones kunnen worden gebruikt om depressie, angst en cognitieve achteruitgang te detecteren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende digitale aanwijzingen. Daarbij wil Apple dit ook met andere gezondheidsgegevens combineren, die zijn verzameld met betrekking tot fysieke activiteit en slaappatronen.

Dit roept privacyproblemen op, maar Apple wil ervoor zorgen dat al het diagnosewerk op het apparaat zelf plaatsvindt. Daardoor hoeft men geen gegevens over de onderzoeken te uploaden.

iPhones kunnen binnenkort detecteren wanneer je depressief of angstig bent

Volgens The WallStreet Journal werkt Apple aan technologie om depressies en cognitieve achteruitgang vast te kunnen stellen. Volgens mensen die bekend zijn met de materie en documenten wil Apple hiermee zijn gezondheids-portfolio uitbreiden.

“De gegevens die men in het onderzoek kan gebruiken, omvatten bijvoorbeeld een analyse van de gezichtsuitdrukkingen van deelnemers. Daarnaast kan gekeken worden naar hoe men spreekt, het tempo en de frequentie van wandelingen, slaappatronen en hart- en ademhalingsfrequenties. Ook de snelheid van typen, de frequentie van typefouten en de inhoud van wát er getyped wordt, kan – naast andere gegevenspunten – gemeten worden.

Voor dit onderzoekspartnerschappen heeft Apple heeft samenwerkingen aangekondigd met de Universiteit van Californië in Los Angeles en het farmaceutische bedrijf Biogen. de universiteit doet onderzoek naar stress, angst en depressies, Biogen bestudeert milde cognitieve stoornissen. Voor degenen die het niet weten; een milde cognitieve stoornis kan een vroeg teken zijn van Alzheimer.

Seabreeze en Pi

Achter codenaam Seabreeze schuilt de opzet van Apple voor het UCLA-project. Pi zou de codenaam zijn voor het Biogen-project.

De omvang van het volgen van testpersonen die mogelijk vereist is, kan privacy-problemen veroorzaken. Om dit te ondervangen, streeft Apple ernaar om al die algoritmen let laten werken op de devices van gebruikers zelf. Hierdoor is het niet nodig om de gegevens naar Apple-servers sturen.

De UCLA-studie gaat medio dit jaar de gegevens bijhouden van 3.000 vrijwilligers. Biogen hoopt voor zijn onderzoek de komende twee jaar 20.000 mensen te kunnen werven Daarvan zal ongeveer de helft risicofactoren voor cognitieve stoornissen hebben.

De WSJ reportage benadrukt dat het werk zich nog in een zeer vroeg stadium bevindt. De kans bestaat dus, dat het niets oplevert. Het zal duidelijk zijn dat zaken als depressies en andere psychische aandoeningen leiden tot een ander gebruik van smartphones. Het is echter de uitdaging om algoritmen te bedenken die betrouwbaar genoeg zijn om de oorzaak achter die omstandigheden nauwkeurig te achterhalen. Psychische aandoeningen zijn tenslotte nog steeds een van de meest gecompliceerde vormen van ziek-zijn.

De uitdaging maakt Apple enthousiast

Hoewel de inspanningen nog in een vroeg stadium zijn, zijn topmanagers van Apple enthousiast over de mogelijkheden. Chief Operating Officer Jeff Williams, die toezicht houdt op de gezondheidsafdeling van Apple, heeft hierover al met diverse werknemers gesproken. Hij is enthousiast over het potentieel van het bedrijf om het stijgende aantal depressies en angsten en andere hersenaandoeningen aan te pakken.

The Wallstreet Journal