Apple schiet de kogel door de kerk: iPhone 13 ziet volgende week het daglicht

Het zat er al even aan te komen, maar het is nu officieel: Apple kondigt volgende week de nieuwe iPhone 13-serie aan. Dat wordt duidelijk nadat het Amerikaanse bedrijf uitnodigingen voor de livestream van 14 september verstuurd heeft.

Hierdoor wordt ook direct duidelijk dat ook dit Apple evenement alleen online te volgen is. We krijgen als media dus niet de kans om al direct met de nieuwe producten aan de slag te gaan en moeten dus nog even geduld hebben.

iPhone 13 ziet volgende week het daglicht

Zoals je hieronder kunt zien is de media uitgenodigd om de livestream volgende week online te volgen. Dat is mogelijk via de website van Apple waar het evenement om 10:00 uur Amerikaanse tijd van start gaat. Zoals we gewend zijn van het bedrijf van Tim Cook begint het feest in Nederland dus om 19:00 uur. Vanaf dat moment weten we wat de nieuwe iPhone 13 ons precies te bieden heeft, uit hoeveel smartphones de line-up bestaat en wat ze precies zullen kosten.

In de afgelopen paar weken werd er al sterk gehint naar een aankondiging op 14 september. Eerder vanmiddag schreven we zelfs nog een artikel over een telecomprovider uit het Verenigd Koninkrijk die zich versprak. Aan alle geruchten komt nu een einde en weten we dat de iPhone 13 op 14 september toch echt het daglicht gaat zien.

Wat kunnen we verwachten?

De vraag is natuurlijk wat de iPhone 13 ons te bieden heeft. Dat weten we officieel gezien volgende week natuurlijk pas, maar we hebben al wel een aardig idee. Het mag duidelijk zijn dat de upgrade niet zo groot wordt als vorig jaar het geval was. Er zal een zelfde ontwerp gehanteerd worden en een paar kleine upgrades worden doorgevoerd. Naar verluidt wordt ook het gat tussen de iPhone 13 en de Pro-modellen, dat vorig jaar aanzienlijk kleiner werd, weer groter.

Benieuwd naar wat we tot nu toe weten? Lees dan zeker even de meest recente editie van Het Korreltje Zout of check deze pagina.