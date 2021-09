Apple introduceert compleet nieuw ontwerp voor iCloud Mail

Terwijl de updates voor iOS, iPadOS, watchOS en tvOS binnenstromen, laat Apple zien dat het iCloud Mail nog niet vergeten is. Het mailprogramma krijgt namelijk een verse update voor zijn webinterface. Daardoor lijkt het programma meer op het aanbod dat je tegenkomt op de iPad en de Mac van het bedrijf.

Het nieuwe ontwerp van iCloud Mail voor het web is sinds juni in bèta. Daar komt nu dus verandering in, aangezien de update voor iedereen beschikbaar is. Mocht je al bekend zijn met de apps voor iPad en de Mac, dan weet je wat je nu te wachten staat. Het design is namelijk overgenomen uit die twee applicaties van Apple.

Update voor iCloud Mail op het web

Je hoeft vrij weinig te doen voor het nieuwe design. Wanneer je inlogt op iCloud en dan naar de Mailoptie gaat, dan wordt de omgeving automatisch geüpdatet door het bedrijf uit Cupertino. Je krijgt dan toegang tot nieuwe lettertypen, een opgeruimde user interface en een klein venster waarin je nieuwe mails opstelt.

Daarnaast is het zo dat Apple updates uitbrengt voor gebruikers van iCloud Mail met iCloud+. Twee functies die toegevoegd zijn, zijn Hide My Email en Custom Domain. Met de eerste functie maak je een eigen e-mailadres aan waar mail naartoe gestuurd wordt, dat op elk moment verwijderd kan worden.

Nieuwe functies voor iCloud+

Daarmee maskeer je dus als het ware je echte emailadres voor een ander. De mails die gestuurd worden naar het aangemaakte emailadres sturen de berichten door naar je eigenlijke mailadres. Met Custom Domains stuur en verstuur je mails vanuit een eigen domein. Er is ondersteuning voor in totaal drie mailadressen.

iCloud+ is een premium dienst van Apple die naast iCloud bestaat. Voor een vast bedrag krijg je dan toegang tot extra functies, waar gratis gebruikers geen gebruik van kunnen maken. Verder is het zo dat iCloud Mail tevens een update krijgt voor iOS 15 en iPadOS 15. Die updates zijn nu ook beschikbaar.

iMore