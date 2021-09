Apple werkt aan ‘High Power’ modus om je Mac beter te laten presteren

Begin dit jaar werd er al opgemerkt dat Apple zou werken aan een zogenaamde High Power of Pro Mode voor Macs. Daarmee zou het mogelijk zijn om tijdelijk extra kracht uit het apparaat te pompen wanneer je dat nodig hebt. En nu duikt het verhaal andermaal op.

Deze keer komt het uit de beta van macOS Monterey, waar wel meer informatie uit naar voren komt. In die beta wordt er nu gesproken over een High Power Mode, wat een indicatie kan zijn voor de toekomst.

High Power Mode voor je Mac

Het idee van deze High Power Mode is dat je tijdelijk meer vraagt van je Mac. Daarbij wordt dan rekening gehouden met bijvoorbeeld de batterij van je MacBook en is de kans groot dat hij in korte tijd erg warm wordt. Comfortabel zal dat dus niet zijn wanneer je hem niet op een standaard gebruikt. Daarmee krijg je een tegenovergesteld effect van de reeds bestaande Low Power Mode. Deze bespaart juist de batterij doordat het bepaalde elementen tijdelijk uitschakelt of minder energie geeft.

Tijdens de WWDC 2021 werd macOS Monterey aangekondigd. Toen zei Apple echter niks over een nieuwe High Power Mode. Toch is de melding daarvan opgedoken in de nieuwe beta, zoals iPhonehacks meldt. Het zou kunnen dat deze optie exclusief is voor de nieuwe generatie MacBook Pro. Het is de verwachting dat deze binnenkort aangekondigd gaat worden en die maakt waarschijnlijk gebruik van de nieuwe M1x-chip van Apple. Daarom zou hier dus nog niks over bekend zijn. Oude Macs die draaien op de Intel-chips staan er om bekend dat ze moeite hebben om de warmte weg te voeren, waardoor een High Power Mode voor oude modellen net wat lastiger gaat zijn. Daarom zou het dus iets zijn voor de toekomstige MacBooks en de iMac en de Mac mini die vorig jaar op de markt zijn gebracht.

Volgende maand waarschijnlijk meer

De verwachting is dat Apple in oktober of in november een nieuw evenement gaat houden met de nieuwe MacBook Pro met de M1x chip. Dan wordt er misschien ook gesproken over deze High Power Mode, die we wellicht dus ook gaan terugzien in toekomstige Mac-producten.