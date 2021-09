Apple heeft een verrassing voor iOS gebruikers

We zijn al een tijdje druk bezig om alles rondom de komende versie van iOS, versie 14.5, voor jullie op een rijtje te zetten. Deze update wordt tegen het eind van september verwacht. Maar Apple lijkt van tevoren nog een verrassing voor iOS gebruikers in petto te hebben, in de vorm van 14.8. Iets, dat het bedrijf nog nooit heeft gepresteerd.

Die verrassing komt in de vorm van een update voor iOS 14, namelijk 14.8. Deze zou uit moeten komen, nog vóórdat iOS 15 verschijnt.

Maar waarom is dat dan een verrassing? Nou, dat heeft twee redenen.

Voor het eerst een achtste release van een iOS versie

Allereerst heeft Apple nog nooit een achtste release uitgebracht van iOS. Op dit moment zitten we op versie 14.7.1. Als Apple een kleine update of uitbreiding wil toevoegen aan 14.7, is dat meestal door een derde cijfer toe te voegen aan het versienummer. In die optiek zou het dus logisch(er) zijn dat het een 14.7.2 update zou worden.

Maar nee, het wordt echt 14.8. Maar zo’n stap in een versienummer, duidt meestal op grotere wijzigingen of vernieuwingen.

Wat zijn die ‘grote veranderingen’?

Het is nog nooit voorgekomen dat Apple een achtste release van een iOS versie heeft uitgebracht. Toch horen we al weken geruchten over een iOS 14.8. Het vreemde is, dat er helemaal geen bèta is verschenen van deze versie. Daarnaast wordt er vooralsnog alleen maar gespeculeerd over wat deze update zou kunnen bevatten. Maar dat die komt, staat als een paal boven water.

Hoe weten we dat er een 14.8 komt?

De naam 14.8 is opgedoken in Xcode, de ontwikkelomgeving van Apple. Dat is te zien in het Twitter bericht hieronder. Als dat alles zou zijn, zouden we een keer onze schouders ophalen en rustig doorgaan met ademen. Maar er zijn meer bewijzen gevonden, onder andere in de logboeken van de Apple website. Daarnaast hebben – onafhankelijk van elkaar – twee bronnen bij Apple bevestigd dat iOS 14.8 wel degelijk realiteit is. Sterker nog: Deze update zou mogelijk zelfs al deze week uitkomen…



Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8 — Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021

Maar omvat de iOS 14.8 update dan?

Een contactpersoon bij Apple zegt dat het waarschijnlijk eoch een bugfix. Maar waarom dan geen 14.7.2? Dat komt waarschijnlijk omdat de update ook het framework bevat waarmee iPhone-gebruikers iOS 14 kunnen blijven gebruiken nadat iOS 15 later deze maand wordt uitgebracht. “Vroeger” was dat nog onmogelijk, omdat je dan geen beveiligingsupdates meer kon installeren.

Maar hoe zit het met Apple’s omstreden detectiesysteem voor seksueel misbruik van kinderen (CSAM) Is ​​Apple van plan dit uit te rollen naar iPhones met iOS 14?

Zover we weten, is dat in dit stadium onwaarschijnlijk. Maar aangezien iOS 14 na september van dit jaar updates zal blijven krijgen, kan het niet worden uitgesloten dat het in een toekomstige update wordt opgenomen. Overigens hoeven we ons daar vooralsnog in Nederland geen zorgen over te maken. De Europese wetgeving staat deze methode om privacy-redenen (nog) niet toe.

Onduidelijkheid alom

We betreden dus onbekend terrein. Voor het eerst een achtste update van een iOS versie. Geen bèta’s om te testen en geen concrete info over de wijzigingen. Behalve dat het voor iOS 14 gebruikers gemakkelijker wordt om niet naar iOS 15 te hoeven updaten.

Maar als we meer weten, zullen we je daar uiteraard van op de hoogte brengen.