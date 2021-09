Apple en gelijkheid: bedrijf lijkt zich niet aan eigen regels te houden

Apple wil niet hebben dat werknemers een Slack-kanaal gebruiken voor het bespreken van gelijke lonen voor zowel mannen als vrouwen. Een lid van het HR-team van het bedrijf laat weten dat dit onderwerp in lijn ligt met Apples inzet aangaande gelijke lonen, maar dat het tegen de richtlijnen van het bedrijf ingaat voor het gebruik van Slack.

De Slack-kanalen mogen alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van werk en moeten geheel in het teken staan van de taken, afdelingen en teams van Apple, aldus de medewerker. Binnen de richtlijnen staat verder dat er geen Slack-kanalen aangemaakt mogen worden voor activiteiten en hobby’s die niet erkend zijn door Apple Employee-clubs of Diversity Network Associations (DNAs).

Apple en gelijke lonen

En dat is het punt waarop het schuurt. Want ondertussen mogen de kanalen #fun-dogs, #gaming en #dad-jokes (met respectievelijk meer dan vijfduizend, drieduizend en tweeduizend leden) wel voortbestaan. Ook is er onlangs nog het kanaal #community-foosball aangemaakt. De kanalen bevatten onderwerpen die de officiële clubs niet erkennen. Plus: ze zijn gemaakt om te praten over activiteiten die niets met werk te maken hebben.

Apple wil de richtlijnen dus als excuus gebruiken om gesprekken over gelijke lonen tussen mannen en vrouwen te dwarsbomen, is nu het idee. Daarmee druist het bedrijf in tegen allerlei wetten in de Verenigde Staten, aangezien alle werknemers dit gewoon moeten kunnen bespreken.

Nog steeds een ‘hot topic’

Het onderwerp zorgt nog steeds voor veel gespreksvoer, zowel binnen als buiten het bedrijf. In de afgelopen maanden heeft Apple bijvoorbeeld enquêtes stopgezet waarin gevraagd werd naar ieders loon. Eén enquête mocht blijven bestaan. Uit dat onderzoek onder personeel blijkt dat er een gat zit van zes procent tussen mannen en vrouwen. Het gaat echter nog wel om een voorlopige analyse.

Het gedrag van Apple en de voorlopige analyse baren medewerkers zorgen. Een andere medewerker zegt hierover dat het het bedrijf nu wel erg gemakkelijk uitkomt om zich te schuilen achter de richtlijnen. Apple heeft niet gereageerd op vragen vanuit The Verge.

The Verge