Apple’s California Streaming: download hier de wallpapers voor al je iDevices

Apple is terug in september. Het Amerikaanse bedrijf maakte gisteravond bekend dat er voor volgende week een evenement op de planning staat. California Streaming wordt waarschijnlijk hét evenement van de iPhone 13.

Het is nog minder dan een week wachten, maar je kunt nu al wel helemaal in de sferen komen. Zoals we inmiddels gewend zijn kun je nu al de wallpapers van het evenement op je favoriete iDevices zetten.

California Streaming: kom in de stemming

Ieder evenement wordt door Apple voorzien van een unieke huisstijl. Dat geldt ook voor California Streaming dat volgende week dinsdag, op 14 september 2021, plaatsvindt. Het evenement staat in het teken van de iPhone 13 en de huisstijl die daarbij hoort geeft ons toch een beetje een Retro-gevoel. Dat heeft voornamelijk te maken met het lettertype dat gekozen is en het neon-licht waarmee het Apple-logo is vormgegeven.

Wat er precies mee bedoeld wordt zien we waarschijnlijk volgende week, maar zoals gezegd kun je nu al helemaal in de sfeer komen. De mensen van 9to5Mac, die ons nooit teleurstellen op dit gebied, zorgen ervoor dat de huisstijl ook een plekje vind op je favoriete iDevices.

De website heeft een openbare Google Drive-map gedeeld waarin vier verschillende wallpapers te zien zijn. Er is één wallpaper zonder logo en drie wallpapers met logo. Die laatste drie zijn zowel voor iPad als iPhone en Mac binnen te halen.

Apple iPhone 13

Het mag duidelijk zijn dat de iPhone 13 volgende week zijn opwachting maakt (of Apple moet voor 21 september nog een evenement op de planning hebben staan). De verwachting is dat het model van dit jaar als een kleine stap vooruit gezien kan worden.

Naast de nieuwe iPhone 13 laat Apple, tijdens California Streaming, ook een aantal andere producten zien. Denk hierbij aan de Apple Watch Series 7 en de AirPods 3.