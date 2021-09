Apple’s California Streaming ook hét event voor de AirPods 3

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan presenteert Apple tijdens het aankomende California Streaming-evenement de AirPods 3. De oordoppen moeten onder meer een verbeterde audiokwaliteit en accuduur krijgen. Het evenement staat gepland voor dinsdag 14 september aanstaande, om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Het nieuws is afkomstig van Twitter, waar het account PineLeaks zijn bevindingen deelt. PineLeaks is van een bekende naam uit de industrie: Max Weinbach. De man heeft eerder al veel gelekte informatie gedeeld voor allerlei smartphones. In een serie tweets deelt hij wat hij denkt te weten over het California Streaming-evenement van Apple.

In die serie tweets staat onder meer dat de AirPods 3 een gereviseerd oplaaddoosje krijgen. De audiokwaliteit is vergelijkbaar met de AirPods van de tweede generatie. Maar de AirPods 3 krijgen naar verluidt wel een betere basweergave. De audio aan de onderkant van het spectrum moet daardoor veel beter klinken.

Fitting to the annoucement of Apple's September event, we are publishing our report on Apple's upcoming products, including the iPhone 13, Apple Watch Series 7 and 3rd Generation AirPods.

Here's what we've got to share

— Pine (@PineLeaks) September 7, 2021