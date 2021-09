Apple introduceert Augmented Reality easter egg voor iPhone 13 event

Apple heeft, zoals het bedrijf tijdens eerdere evenementen ook al deed, een Augmented Reality easter egg geïntroduceerd voor California Streaming. Dat is de naam voor het evenement van volgende week waar de nieuwe iPhone 13-serie het daglicht zal zien.

Greg Joswiak, Apple’s Senior Vice President of Worldwide Marketing, is de eerste die de ervaring deelt met de fans. Maar ook jij kunt hem in je eigen woonkamer proberen.

Augmented Reality voor het iPhone 13 evenement

Via de Apple Events website is het mogelijk om gebruik te maken van de Augmented Reality easter egg. Uiteraard moet je de website dan wel met je iPhone of iPad bezoeken. Raak het logo aan de bovenkant van de website aan om de ervaring te starten. Je kunt vervolgens kiezen om het Apple logo in Augmented Reality te bewonderen of het feestje op het scherm te houden.



We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Wanneer je voor de Augmented Reality-ervaring kiest krijg je een bijzondere uitnodiging voor het iPhone 13-evenement van volgende week. Het Apple logo zal midden in de woonkamer te zien zijn en je kunt daar dus fysiek omheen lopen. Loop je door het logo heen krijg je een andere achtergrond te zien met de datum van het iPhone 13-evenement.

California Streaming

Dat iPhone 13 evenement vindt volgende week dinsdag plaats. Op 14 september om 19:00 uur Nederlandse tijd zal Tim Cook California Streaming, zoals het evenement heet, officieel aftrappen. Net als bij de voorgaande evenementen hoeven we geen live publiek te verwachten en kunnen we simpelweg genieten van een strak geproduceerde video.

In die video zien we naast de nieuwe iPhone 13-modellen waarschijnlijk ook andere producten. Denk hierbij aan een nieuwe Apple Watch Series 7 of de AirPods 3. Waar die eerste zo goed als zeker is moeten we de komst van die tweede nog wel met een korreltje zout nemen.

De livestream is aanstaande dinsdag gewoon te bekijken op YouTube, de evenementen-app op je Apple TV of op de website van het bedrijf.