Apple Arcade brengt deze vrijdag twee absolute topgames

Bijna elke week kun je via Apple Arcade aan de slag met nieuwe games. Eerder deze week hadden we al het nieuws dat je binnenkort los kunt gaan met LEGO Star Wars Battles. Maar als je niet kan wachten op iets nieuws, dan biedt deze vrijdag ook drie nieuwe games.

En twee daarvan lijken dik de moeite waard te zijn voor Apple Arcade-gebruikers. De derde, dat moeten we nog zien of het iets heeft te bieden voor de gameliefhebbers onder ons. Tijd voor een nieuw overzicht.

Flipperen en meer op Apple Arcade

Laten we het overzicht beginnen met Zen Pinball Party. Ontwikkelaar Zen Studios heeft al een tijdje met Zen Pinball een goede game op de markt, maar daar moet je dan wel telkens los betalen voor nieuwe tafels. Met Zen Pinball Party op Apple Arcade heb je dat probleem dus niet. Je krijgt daar gelijk een aantal tafels bij om mee los te gaan. Het zijn tafels op basis van merken van DreamWorks Animation en Hasbro. Op die manier ga je dus heel wat dingen herkennen terwijl je speelt. Specifiek worden merken als Trolls, Kung-Fu Panda, How to Train Your Dragon, MY LITTLE PONY, Theatre of Magic en Attack from Mars genoemd. Maar dat zou niet het enige moeten zijn.

Daarnaast krijgen we deze week op Apple Arcade ook een klassieker. Onder het kopje App Store Greats wordt Layton’s Mystery Journey uitgebracht. De game is gemaakt door Level-5, die heel wat games in deze serie gemaakt heeft en je wellicht ook kent van de magische Japanse RPG Ni No Kuni. In deze game reis je met Katrielle Layton af naar hartje Londen. Ze is op zoek naar haar vader en onderweg krijg je een mooi verhaal voorgeschoteld, terwijl je heel wat interessante puzzels moet oplossen. Een game om echt even tijd voor te maken.

MasterChef: Let’s Cook!

De laatste game die deze week op Apple Arcade verschijnt is MasterChef: Let’s Cook!, een game waarvan ik nog niet weet of het de moeite waard gaat zijn. Het is een game op basis van de televisieshow en het is aan de speler om de beste gerechten te maken en daarmee de jury te verbazen. Via minigames speel je nieuwe recepten vrij en de maker belooft dat er wekelijks nieuwe uitdagingen komen, zodat je altijd iets te doen hebt.