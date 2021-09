Apple Arcade krijgt deze week een heerlijke puzzelgame en meer

Bijna elke week kun je op vrijdag aan de slag met nieuwe games op Apple Arcade. Deze week krijg je ook weer twee nieuwe games voorgeschoteld, waarbij de eerste een interessante puzzelgame lijkt te worden.

Het gaat om Zookeeper World. Mocht die naam je enigszins bekend voorkomen, dan is dat niet heel erg gek. Voor deze Apple Arcade-titel verscheen er al een game genaamd Zookeeper DX op iOS. Dit is de opvolger daarvan.

Zookeeper World en meer naar Apple Arcade

Zookeeper World is niet een game die heel revolutionair is. Het maakt gebruik van een match-3 gameplay concept. Daarbij is het dus zaak om drie iconen of meer van hetzelfde dier in een rijtje te krijgen, waarna je die wegspeelt. Daarnaast is het ook zaak om je eigen dierentuin te runnen en die vol te stoppen met schattige dieren. Zo verzamel je onderweg munten om daarmee de dieren aan te schaffen, maar ook om nieuwe planten en andere dingen aan te schaffen. Daarmee trek je dan weer meer bezoekers en word je succes groter. Op die manier is het dus zaak om telkens door te gaan en verder te komen. Een game die een mooie aanvulling lijkt op de Apple Arcade-collectie.

Daarnaast heeft Apple via hun wekelijkse persbericht laten weten dat we binnenkort aan de slag kunnen gaan met Thumper: Pocket Edition. Deze game is nu al beschikbaar op de Store, maar kost daar zo’n vijf euro. Dan kun je dus beter deze Apple Arcade-versie scoren, want die krijg je dus sowieso wanneer je een actief abonnement hebt. Het betreft een actiegame op basis van het muzikale ritme. Het is aan de speler om zich door negen werelden te banen en het geheel te overleven.

Onlangs verschenen

Mochten dit geen games zijn waar je op Apple Arcade mee los wil gaan, dan kun je nog de games van vorige week scoren. Met Zen Pinball Party heb je een absolute must-have wat ons betreft.