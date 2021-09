Apple’s AR/VR Headset: werkt hij alleen met iPhone of ook zonder?

Apple werkt volgens de geruchten aan een eigen AR/VR headset. De grote vraag is natuurlijk of deze met of zonder iPhone werkt. Er lijkt nu een antwoord te zijn.

AR en VR is natuurlijk helemaal in. Eerder zagen we al dat Apple door middel van haar iPhone in wil zetten op AR. Het bedrijf lijkt een stapje verder te gaan door middel van een bril. Het is zeker niet de enige die aan zo’n gadget werkt. Natuurlijk is er al Facebook met Oculus, maar ook Microsoft heeft met zijn HoloLens een alternatief.

Een nieuwe AR/VR-bril van Apple

De site met de toepasselijke naam The Information komt nu met informatie over de AR/Vr-bril van Apple. Om hem te kunnen gebruiken moet deze draadloos verbonden worden met een ander Apple device. Het lijkt dus qua werking op de wifi-versie Apple Watch, aangezien deze een iPhone nodig heeft om te werken. De bril heeft dit device nodig om de krachtige processen te verwerken.

Apple heeft de 5 nanometer chips die gebruikt worden voor de headset ontwikkeld. Een chip zorgt voor de kracht van de brul samen met twee andere exemplaren. Deze zijn niet zo krachtig als de chips in de iPhone en Mac. De chips in de VR/AR-bril zijn vooral bedoeld voor de connectie tussen de headset en het Apple-apparaat. Nu zal het product volgens The Information zich in de testfase begeven.

De maker van de chips is Apple’s Taiwanese partner TSMC. Deze maakt tevens een beeldsensor en een beeldschermbestuursprogramma. Deze zijn nog wat verder in ontwikkeling.

Nog even wachten op het gadget

Toch lijken we nog wel even te moeten wachten op een VR/AR-bril van Apple. Als we de geruchten moeten geloven komt deze pas in 2023 uit. Deze verschillen overigens wel met de kleinere smartglasses die het bedrijf ook in ontwikkeling zou hebben.