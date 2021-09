Apple reageert op AppleToo en vraagt werknemers actie te ondernemen

Apple heeft in een interne video gereageerd op de problemen op de werkvloer en de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. De reactie komt van Deirdre O’Brien, die bij het Amerikaanse bedrijf verantwoordelijk is voor de winkels en het personeel. Werknemers zien beide onderwerpen als grote obstakels in hun werk bij de iPhonemaker.

O’Brien claimt dat ze “een paar” mensen kent die zorgen hebben over beloningsverschillen, maar zegt ook dat Apple een evenwicht vond tussen afkomst en geslacht. De hooggeplaatste medewerker noemt Apples aanpak hierin “best in class”. Maar daar zijn de meningen, onder medewerkers, dus nog over verdeeld.

Apple reageert op AppleToo

“Heb je een probleem met je loon bij Apple, praat dan met je manager of je people business partner“, aldus O’Brien in de statement. “En wil je een probleem melden over je werkomgeving, kom dan alsjeblieft met ons praten. Weet dat we een vertrouwelijk proces hanteren wanneer we onderzoek doen naar je klachten.”

O’Brien heeft de term AppleToo niet gebruikt. Maar uit haar boodschap is duidelijk dat ze refereert aan de verhalen die naar buiten gekomen zijn de afgelopen weken. Met haar boodschap wil de senior vicepresident ook voorkomen dat werknemers zich tegen het bedrijf keren, vooral natuurlijk via externe middelen.

Verschil in beloning tussen mannen en vrouwen

Afgelopen augustus heeft Apple intern discussies platgelegd waarin het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen besproken werd. Als reden gaf het bedrijf toen op dat er persoonlijke informatie gebruikt werd, waarmee mensen geïdentificeerd kon worden. En dat het bedrijf eigenaar is van de hiervoor gebruikte systemen.

AppleToo is een website, die voor iedereen met een internetverbinding te bezoeken is. Op de website delen huidige en oud-medewerkers hun verhalen over en ervaringen met het bedrijf. Het doel: problemen aankaarten die intern weggewuifd of onder het tapijt geveegd worden. Inmiddels staan er honderden verhalen online.

