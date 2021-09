Apple AirTags wederom voorzien van verbeterde firmwareversie

Apple is de afgelopen weken flink aan het klussen aan de AirTags. Voor de tweede keer in drie weken komt het met een firmware update.

Op 20 april van dit jaar lanceerde Apple haar AirTags. Er gingen al langer geruchten over het gadget waarmee je jouw verloren spullen kunt opzoeken, maar eindelijk verscheen de concurrent van Tile. We zijn nu een aantal maanden later, maar Apple blijft het product verbeteren, want er komt een nieuwe firmware update aan, meldt iMore.

Een nieuwe firmware update voor de AirTags

Een firmware update voor een gadget is normaal niet heel bijzonder, want dat gebeurt wel vaker. Wat wel opvallend is, is dat de nieuwe versie voor de AirTags de tweede is in drie weken tijd. Eerst was het de beurt aan versie 1A291c en nu komt 1A291e naar de gadgets.

De grote vraag is natuurlijk waarom Apple dit doet. Het antwoord op die vraag krijgen we waarschijnlijk nooit te weten. Apple is niet zo happig om een fixlist te publiceren bij firmwareversie. Iets wat het bij haar software zoals iOS wel altijd doet. Waarschijnlijk bevat de nieuwe versie van de update wat prestatieverbeteringen en zijn er een aantal bugs uitgehaald.

Zo check je het

Natuurlijk kunnen wij het ons voorstellen dat jij de laatste versie van de firmware op je AirTags wil. In tegenstelling tot software kun je echter niet de installatie bepalen. Dit gebeurt allemaal automatisch wanneer deze verbonden is met een apparaat. Wel is het te simpel te checken welke versie van de firmware op jouw AirTags staat. Hiervoor ga je naar de Zoek Mijn-app. Vervolgens klik je onderaan je scherm op objecten om vervolgens een AirTag te selecteren. Als je op de naam klikt zie je de firmware-versie van de AirTag.

AirTags zorgen voor bijzondere situaties

De AirTags van Apple haalden al een aantal keer op bijzondere wijze het nieuws. Zo hoorden we verhalen over de gadgets die verstuurd werden naar het Apple hoofdkantoor en Noord-Korea. Een van de meest bijzondere is echter het verhaal van Dan Guido. Zijn elektrische step werd gestolen, maar dankzij de AirTags wist hij ze terug te vinden. Dat hele verhaal lees je hier.