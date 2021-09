AirPods Pro en Max voorlopig nog niet aan Zoek mijn-netwerk toegevoegd

Ben je vaak je AirPods Pro kwijt? Of kun je je AirPods Max niet vinden? Dan kan ondersteuning voor het Zoek Mijn-netwerk daarbij helpen. Die ondersteuning komt eraan, maar laat nog even op zich wachten. Apple updatete zijn featurespagina voor iOS 15 en uit die update blijkt nu dat de release van de functionaliteit uitgesteld is.

Eerder kondigde Apple aan dat de AirPods Pro-oordoppen en de AirPods Max-koptelefoon beide ondersteuning krijgen voor het Zoek Mijn-netwerk. Die optie moest geïntroduceerd worden met de release van iOS 15, maar dat feest gaat niet meer door. Nu moeten we tot “later in de herfst” wachten op de handige functionaliteit.

AirPods Pro en Max in Zoek mijn-netwerk

Apple geeft geen reden voor het uitstel van de belangrijke optie. Dit is overigens niet de enige functie die langer op zich laat wachten, die geïntroduceerd moesten worden met de release van iOS 15. Onder meer SharePlay en Legacy Contacts laten ook langer op zich wachten. Datzelfde geldt voor de iCloud Privacy Relay.

Met het Zoek Mijn-netwerk kun je heel gemakkelijk producten terugvinden die daar ondersteuning voor aanbieden. Dat dit een handig netwerk is, blijkt onder meer uit de verhalen die naar boven komen door de AirTag. Ook proberen gebruikers daar verschillende dingen mee uit, zoals het tracken van pakketten.

Oordoppen en koptelefoon terugvinden

Voor de AirPods Pro en AirPods Max werkt het Zoek Mijn-netwerk hetzelfde. Wanneer je ze verliest of anderszins kwijtraakt, dan achterhaal je via het Zoek Mijn-netwerk waar ze op een bepaald moment waren. Het netwerk werkt via allerlei iPhones, iPads en Macs in de buurt en pingt zodoende de locatie van de Pro of Max.

Het Zoek mijn-netwerk is zo ontworpen dat jij als eigenaar op Bluetooth-afstand van het verloren apparaat komt. Wanneer je dan dicht in de buurt bent, dan maken de producten geluid, zodat je ze zodoende hoort. Wanneer de functie nu precies arriveert, dat is helaas niet duidelijk.

Apple