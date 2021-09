AirPods Pro-gebruikers hebben problemen met ANC dankzij iOS 15

iOS 15 is voorzien van een bug waardoor de populaire AirPods Pro van Apple het niet doen zoals de bedoeling is. Voornamelijk de actieve ruisonderdrukking (ANC) wordt getroffen. Consumenten doen melding van het feit dat ze de functionaliteit niet meer met Siri kunnen bedienen. Een probleem waar Apple van op de hoogte lijkt te zijn.

Normaliter is het mogelijk om via Siri een aantal handige functionaliteiten met je stem te bedienen. Eén van die functionaliteiten is dus de actieve ruisonderdrukking, ook wel Active Noice-Cancellation genoemd. Dat werkte uitstekend, alleen lijken consumenten sinds de iOS 15 update opeens problemen te krijgen. Via Social Media en fora wordt duidelijk dat Siri het simpelweg vertikt op bepaalde verzoeken in te willigen.

AirPods Pro-bug gespot

Vooralsnog lijkt het erop dat de bug beperkt blijft tot de AirPods Pro. Siri is namelijk nog steeds in staat dezelfde functies te bedienen die aanwezig zijn op de AirPods Max-koptelefoon. De iPhone waarin de Max gekoppeld is, draait ook op iOS 15 — en dan komen gebruikers dus geen bugs tegen zoals bij de Pro.

Andere gebruikers laten weten dat voor hen de problemen opgelost zijn met iOS 15.1. De eerste bèta van die softwate-update bracht Apple deze week uit. Onder meer de redactie van Macrumors laat weten dat het probleem opgelost is met die update. Apple lijkt dus op de hoogte te zijn van de huidige problemen.

Wanneer verschijnt iOS 15.1?

Helaas is het zo dat Apple nog niet bekendmaakte wanneer we iOS 15.1 kunnen downloaden voor onze iPhones. Waarschijnlijk duurt het enkele weken, helaas. De eerste bèta is nog maar net beschikbaar. En meestal zit er een flink aantal weken tussen zo’n eerste bèta en de uiteindelijke release van de update.

Ondertussen ben je als gebruiker van de AirPods Pro dus aangewezen op de opties die je aantreft binnen de Bluetooth-instellingen van je iPhone. Daar kun je instellen dat je middels fysieke bediening (via de oordoppen zelf dus) functies als actieve ruisonderdrukking activeert en deactiveert wanneer je wil.

