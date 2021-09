AirPods 3 laten nog even op zich wachten, maar er is goed nieuws!

De verwachting was dat we afgelopen dinsdag, tijdens het California Streaming evenement van Apple, de nieuwe AirPods 3 zouden zien. Niets was minder waar en dat betekent niet alleen dat we nog even geduld moeten hebben, maar ook dat de geruchtenmolen langzaam weer begint te draaien.

Ondanks het feit dat de AirPods 3 afgelopen dinsdag niet zijn aangekondigd zijn de nieuwe oordopjes wel al in productie gegaan. Dat is het nieuws dat DigiTimes vandaag naar buiten brengt. Het bericht zit overigens wel achter een betaalmuur, dus wordt de informatie via MacRumors naar buiten gebracht.

Waar waren de earbuds?

De komst van een nieuwe versie van het instapmodel iPad kwam als een verrassing. De tablet werd pas ergens in oktober verwacht, maar zag tijdens California Streaming al het daglicht. Dat ging overigens wel ten kosten van een ander product: de AirPods 3.

De nieuwe oordopjes worden naar verluidt voorzien van een nieuw ontwerp, zodat ze beter in lijn liggen met de AirPods Pro. Dat betekent onder andere een grotere oplaadcase en kleinere steeltjes. De verwachting is overigens wel dat de AirPods 3 niet als vervanger wordt gezien van het huidige model. Je kunt als consument dus met beide oordopjes aan de slag.

AirPods 3 productie al van start

Als we DigiTimes mogen geloven is breekt dat moment dus al snel aan. De nieuwsoutlet laat weten dat er dan wel problemen zijn met de verschepingen, maar dat de productie van de AirPods 3 in volle gang is. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we ze nog voor het einde van het jaar verwachten. Een verhaal dat in lijn ligt met de voorspelling van betrouwbare analist Ming-Chi Kuo.

Benieuwd wat we precies van de aankomende AirPods 3 verwachten op basis van de vele geruchten en leaks die in het afgelopen jaar naar buiten zijn gekomen? Lees dan zeker even het bovenstaande overzicht dat collega Jeroen onlangs schreef.