Aandeelhouders roepen Apple op het matje vanwege ‘Right To Repair’

Een groep aandeelhouders heeft een resolutie ingediend tegen Apple. De groep wil dat Apple verantwoording aflegt over het Right to Repair standpunt dat het bedrijf hanteert.

Een groep Apple-aandeelhouders heeft een resolutie ingediend om Apple ter verantwoording te roepen over haar Right to Repair-standpunt. Green Century Capital Management, zoals de groep heet, is gelieerd aan US Pirg. US Pirg zegt dat de houding van Apple zijn reputatie als klimaatleider ondermijnt.

Apple meer onder druk

US Pirg kondigde de stap aan in de nasleep van de iPhone 13 presentatie:

Op maandag 13 september kondigde Green Century Capital Management, het aan PIRG gelieerde maatschappelijk verantwoorde beleggingsfonds, aan dat het een resolutie had ingediend bij Apple waarin werd opgeroepen om een ​​rekening te houden met het “concurrentiebeperkende reparatiebeleid” van de bedrijven.

De resolutie is een oproep om Apple meer onder druk te zetten vanwege beperkingen zoals geautoriseerde reparatiewerkplaatsen. Green Century zei in een persbericht dat het een aandeelhoudersvoorstel ingediend bij Apple “met betrekking tot de risico’s die voortvloeien uit de beperkende aard van het productreparatiebeleid van het bedrijf”.

‘Right to Repair standpunt doet afbreuk aan duurzaamheid van Apple’

De voorzitter van de groep, Leslie Samuelrich stelt dat beleggers zich grote zorgen maken over de oneerlijke combinatie van Apple om milieuduurzaamheid te promoten en tegelijkertijd productreparatie te belemmeren. Het bedrijf loopt het risico zijn reputatie als klimaatleider te verliezen als het zijn anti-reparatie-praktijken niet stopzet.”

Daarnaast zou Apple “nog steeds kritiek krijgen. Het bedrijf zou consumenten en onafhankelijke reparatiebedrijven de toegang tot reparatiematerialen ontzeggen. Maar Apple zou zijn producten ook op een manier ontwerpen die reparatie bemoeilijkt”.

Milieubewust

Ten slotte zegt Green Century dat het “bij Apple zal aandringen om zijn anti-reparatie-praktijken terug te draaien. Dat zou regelgeving- en reputatie-risico’s verminderen en de ambitieuze klimaatverplichtingen van het bedrijf versterken.

Apple heeft zich gecommitteerd aan het realiseren van CO2-neutrale producten en toeleveringsketens in 2030 en is op dit moment het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Maar ja, je kent het spreekwoord “Je hoofd boven het maaiveld uitsteken”… Hoe groter je als bedrijf groeit, des te meer je dan in de kijker staat.