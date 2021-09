8 opdrachten waardoor je het meeste uit je iPhone kunt halen!

Je iPhone is door iOS al goed te gebruiken, maar het kan nog veel makkelijker. Met deze opdrachten bespaar je een hoop tijd.

Als je een iPhone hebt, gebruik je deze dagelijks. Juist doordat je hem zo vaak in je handen hebt, is het handig als sommige zaken sneller gaan. In 2018 kwam Apple daarom met de Opdrachten-app. Hiermee kun je alles nog beter stroomlijnen. Wij leggen uit hoe je ze gebruikt en we geven je een aantal tips voor interessante shortcuts.

Zo gebruik je opdrachten

Je hoeft zelf niet te knutselen om een opdracht in elkaar te zetten, want dat kan vrij lastig zijn. Mark schreef eerder al een uitgebreide guide, maar wij vatten het even voor je samen. Je kunt ze gewoon downloaden van het internet. Hier is zelfs een hele bibliotheek te vinden waarvan je verschillende opdrachten gewoon kunt overzetten naar jouw iPhone. Hiervoor moet je overigens wel toestemming geven. Hiervoor ga je naar de instellingen en vervolgens naar opdrachten. Activeer daar sta niet-vertrouwde opdrachten toe.

Om een opdracht te installeren ga je naar de bovengenoemde bibliotheek en druk je op get shortcut. Hiermee ga je naar de opdrachten app op jouw iPhone. Daar scroll je naar beneden en druk je op de knop voeg niet-vertrouwde opdracht toe. Klik op de drie puntjes en je komt bij de instellingen van de app tegen. Daar moet je nogmaals toestemming geven.

Interessante opdrachten

Goed, nu we dat hebben gehad geven wij jouw 10 tips voor verschillende opdrachten die het allemaal net wat makkelijker maken. Komen ze!

Water verwijderen

Je weet waarschijnlijk dat je bij de Apple Watch het water uit je speaker kunt laten blazen als je bijvoorbeeld gezwommen hebt. Dat kan ook met een iPhone door een opdracht in te voegen. De Apple Watch speelt dan een speciaal geluid met een hoge frequentie af waardoor de vloeistof eruit gaat. Dit kun je ook bij jouw iPhone-speakers doen. Dat doe je met deze shortcut.

Documenten scannen en meteen uploaden naar jouw iCloud

Als je een keer een bonnetje of forumlier moet scannen, kun je dat heel simpel doen. Het voordeel met deze opdracht is dat deze meteen doorgestuurd wordt naar jouw iCloud. Zo heb je ‘m meteen op het device die je wil. Hier kun je deze downloaden.

Social Media Downloader

Wil je snel een video downloaden van Twitter, Facebook, YouTube of een ander social medium? Dat kan door deze opdracht. Hierdoor komt deze op jouw telefoon te staan en kun je hem meteen doorsturen. Hier is de link.

Uitgestelde berichten

Wil je iemand een bericht sturen maar niet meteen, dan kun je gebruikmaken van deze shortcut. Handig als je bijvoorbeeld iemand om 12 uur ’s nachts als eerste wil feliciteren, maar geen zin hebt om wakker te blijven. Deze functie werkt overigens alleen met tekstberichten en niet met foto of video. Ook moet je de opdrachten-app op de achtergrond aan laten. Hier vind je een link ernaartoe.

Meerdere alarmen in een keer aanzetten

Ben je een snoozer, of sta je in een keer wakker naast je bed? Waarschijnlijk zet je zelf meerdere wekkers op je iPhone. Met deze opdracht kun je vijf wekkers zetten in een keer. Deze spelen om de vijf minuten af. Hier kun je deze downloaden!

Fotoconvertor

Als je veel foto’s van het ene naar andere device overzet, heb je vast wel eens te maken gehad met de ergernis dat het een andere bestandsextensie heeft dan je wil. Deze opdracht helpt je erbij. Hier vind je ‘m.

YouTube picture-in-picture

YouTube heeft geen picture-in-picture modus op de iPhone, maar toch kun je deze toevoegen. Deze kun je zowel gebruiken in Safari als de YouTube app. Dat doe je door die opdracht hier te downloaden.

UpdateHub

Als je opdrachten gebruikt, is Updatehub de must-have. Opdrachten worden regelmatig geüpdatet, maar in tegenstelling tot apps wordt dit niet aangegeven. Deze opdracht houdt de anderen echter in de gaten, zodat je toch kunt updaten.