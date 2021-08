Zuid-Korea vs Apple en Google: gaat de App Store veranderen?

Zuid-Korea wil strenge regelgeving invoeren die betrekking heeft op het beheer van digitale winkels, zoals die van Apple en Google. Het land wil de eerste zijn die dergelijke regels introduceert. Vandaag wordt er aldaar gestemd over de nieuwe, strenge ideeën, dus mogelijk horen we snel wat hiervan de uitkomst is.

De nieuwe wet, die Zuid-Korea’s Telecommunications Business Act moet verbeteren, wordt ook wel de anti-Googlewet genoemd door lokale media. De wet moet ervoor zorgen dat Apple en Google alternatieve betaalmethoden aanbieden in hun digitale winkels, voor bijvoorbeeld digitale aankopen.

Zuid-Korea neemt het op tegen Apple en Google

Daarnaast is de wet zo ontworpen dat ontwikkelaars niet gestraft kunnen worden voor het aanprijzen van hun producten die niet in de App Store of Play Store staan. De wet heeft de Nationale Vergadering in het land reeds overleefd en verschijnt nu voor het gerechtelijk comité. Daarna gaat de president er ook nog naar kijken.

Reuters verwacht dat de wetmakers voor de nieuwe wet stemmen. Zowel Apple als Google zijn al maanden bezig om de nieuwe wetgeving tegen te werken. De iPhonemaker claimt dat het vertrouwen in de App Store hierdoor afneemt. En daardoor zouden er minder kansen zijn voor de 482.000 geregistreerde ontwikkelaars in Korea.

Google vindt dit ook niet fijn

Google gaf eerder deze week een soortgelijk statement af tegenover de New York Times. De techgigant is van mening dat dergelijke plannen op de lange termijn alleen maar schadelijk zijn voor consumenten en software-ontwikkelaars. Waarschijnlijk gaan de opmerkingen niet helpen, zo luiden de verwachtingen.

Zuid-Korea is overigens niet het enige land dat iets tegen de macht van Apple en Google wil doen. Verschillende regeringen uit verscheidene landen leggen Big Tech onder de loep, waardoor er wereldwijd veranderingen op de loer liggen. En ja, één land moet natuurlijk het eerste zijn; waarom dan niet Zuid-Korea?

Reuters