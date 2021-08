Ziggo komt met wifi pods en speciale update voor modem

Ben je klant van Ziggo? Dan heb je waarschijnlijk een softwareupdate ontvangen. Hiermee verandert jouw modem en dat biedt mogelijkheden.

Als je een abonnement bij Ziggo bent, heb je waarschijnlijk een Connectbox Modem. Deze heeft recent een update gekregen. Het bedrijf noemt het nu een SmartWifi modem. Hiermee is het mogelijk om een mesh wifi-netwerk op te zetten.

Mesh-wifi-netwerk via Ziggo

Een zogenaamd mesh-wifi-netwerk zorgt ervoor dat er automatisch naar de beste wifi-frequentie wordt geschakeld. Hierdoor kun je gebruikmaken van speciale wifi-punten in huis die zorgen dat de communicatie gestroomlijnd gaat. Om dat mogelijk te maken heeft Ziggo vandaag de update van de modems van 2 miljoen Ziggo-klanten afgerond.

Ziggo heeft nu nieuwe SmartWifi pods uitgebracht die het mogelijk maken om thuis en op kantoor een mesh-wifi-netwerk te maken. Die pods kun je simpel installeren via de handleiding die je kunt vinden in de speciale SmartWifi-app. Hiervoor moet die app echter wel geüpdatet worden.

Zo werken de pods

De pods zelf zitten in wandcontactdozen en moeten halverwege tussen het modem en de blackspots moeten worden geplaatst. Daarmee meten ze als het ware de data die gebruikt wordt. Om de beste omstandigheden voor wifi te creëren is volgens Ziggo de slimme software zelflerend. Binnen 24 uur is de configuratie voltooid. Overigens gaat het netwerk daarna nog steeds door met het optimaliseren van de verbinding.

De speciale pods voor een beter netwerk zijn zowel te koop als te huur bij Ziggo. Bij huur betaal je 1,25 euro per pod per maand. Als je pods koopt betaal je bij een exemplaar 60 euro. Als je er meer koopt, wordt het wel goedkoper: zo betaal je er voor twee 99 euro en drie 129 euro. Het ligt natuurlijk aan de grootte van je huis hoeveel je er precies nodig hebt. Het is anders natuurlijk zonde om er geld in te stoppen.